Maíra Cardi diz que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

A ex-BBB Maíra Cardi foi aos stories na noite deste domingo (24) para explicar comentário que fez em página do Instagram, após alguns internautas a acusarem de ameaçar e chantagear Bruna Marquezine.

Maíra Cardi explicou comentário que fez em página do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardi

"Vocês ainda não se acostumaram com os meus deboches né?", afirmou em vídeo. O post em que ela deixou um comentário falava que a atriz havia curtido um tuíte que dizia: "Eu pagaria muito dinheiro pra nunca mais ver nada sobre o Arthur e a mulher dele".

Diante disso, Maíra Cardi comentou, na quinta-feira: "Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela sabe que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro não abre a boca nem curte nada! Mais [sic] aceito o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação imediata para a igreja Lagoinha".

Já neste domingo, a ex-BBB explica que a parte de exigir dinheiro era deboche. "Obviamente que era um deboche, meu silêncio não tem Pix no mundo que pague, é só se eu quiser mesmo que eu fico quieta. Essa parte, do dinheiro, era um deboche", afirmou.

"O que eu aprendi na vida é que toda ação tem uma reação", continua.

Até o momento, Bruna Marquezine não se pronunciou diretamente sobre a situação com a coach, mas curtiu tuítes em sua defesa e chegou a responder contas, que supostamente estariam difamando a atriz. "Minha senhora, espalhar fake news é crime tá?! O print tá dado. Me avisa se quiser uma indicação de terapeuta. Passar bem", tuitou em resposta a uma usuária.