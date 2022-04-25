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Estava internada

Suzana Faini, de 'Selva de Pedra' e 'Irmãos Coragem', morre aos 89 anos

A atriz morreu nesta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro. Ela tinha 89 anos e estava internada no Hospital São Lucas. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:56

Suzana Faini
Suzana Faini faleceu aos 89 anos Crédito: Bruno Poletti/Folhapress
A atriz Suzana Faini morreu nesta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro. Ela tinha 89 anos e estava internada no Hospital São Lucas. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela Associação dos Produtores de Teatro. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.
"O Brasil perde uma das maiores atrizes do país. Bailaria de formação, Suzana dedicou sua vida ao teatro e às artes. Essa grande atriz e operária do teatro deixa uma consistente, sólida e linda contribuição para a cultura nacional", afirmou, em nota, a associação, que destacou os 70 anos de carreira da artista.
Paulistana, Faini começou sua carreira artística como bailarina profissional e estrelou diversas novelas de sucesso, como "Irmãos Coragem" (Globo, 1970), "Selva de Pedra" (Globo, nas versões de 1972 e 1986) e "Pai Herói" (Globo, 1979). Seu mais recente trabalho na TV foi em "Espelho da Vida" (Globo, 2018), além de uma participação em "Sob Pressão" (Globo) no mesmo ano.
Suzana deixa uma filha, Milenka. O enterro será no cemitério Jardim da Saudade, mas o horário ainda não foi definido. Uma empresa de agenciamento de artistas postou nas redes sociais nota de pesar, onde alguns famosos comentaram. "Atriz incrível e mulher maravilhosa", afirmou Jarbas Homem de Mello. "Uma linda, querida amada. Que esteja em paz e na luz", disse a atriz Silvia Pfeifer.

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