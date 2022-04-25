Suzana Faini, de 'Selva de Pedra' e 'Irmãos Coragem', morre aos 89 anos

Suzana Faini faleceu aos 89 anos Crédito: Bruno Poletti/Folhapress

A atriz Suzana Faini morreu nesta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro. Ela tinha 89 anos e estava internada no Hospital São Lucas. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela Associação dos Produtores de Teatro. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

"O Brasil perde uma das maiores atrizes do país. Bailaria de formação, Suzana dedicou sua vida ao teatro e às artes. Essa grande atriz e operária do teatro deixa uma consistente, sólida e linda contribuição para a cultura nacional", afirmou, em nota, a associação, que destacou os 70 anos de carreira da artista.

Paulistana, Faini começou sua carreira artística como bailarina profissional e estrelou diversas novelas de sucesso, como "Irmãos Coragem" (Globo, 1970), "Selva de Pedra" (Globo, nas versões de 1972 e 1986) e "Pai Herói" (Globo, 1979). Seu mais recente trabalho na TV foi em "Espelho da Vida" (Globo, 2018), além de uma participação em "Sob Pressão" (Globo) no mesmo ano.