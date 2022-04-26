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Selena Gomez encerra live ao descobrir que fãs estavam mandando dinheiro

Durante a gravação, a famosa questionou sua equipe sobre as doações em dinheiro que as pessoas estavam fazendo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 08:32

A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série
A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série Crédito: Reuters/Folhapress
Após permanecer alguns anos longe das redes sociais, Selena Gomez voltou com tudo e tem estado ativa na web.
Fã de carteirinha do aplicativo TikTok, a cantora aproveitou para iniciar uma live nesta segunda-feira (25/04) e conversar com os seguidores.
Durante a gravação, a famosa questionou sua equipe sobre as doações em dinheiro que as pessoas estavam fazendo.
"É verdade que as pessoas mandam dinheiro quando você está ao vivo?", perguntou a artista. "Sim, sim", avisou uma mulher. "Mas eles são dinheiro de mentira, né?", questionou. "Não, isso custa dinheiro real", explicou a equipe.
Imediatamente, Gomez pediu para que os fãs não fizessem doações para ela. "Se tiver qualquer coisa paga, por favor não mandem. Isso é tão ferrado."
"Eu não quero que ninguém me dê algo que não pode. Eu só quero fazer isso [a live] por diversão. Para me divertir um pouco com todo mundo", ressaltou.
A celebridade destacou que quem quisesse fazer uma doação, poderia ajudar a Rare Impact Fund, organização sem fins lucrativos que promove acesso a tratamentos para a saúde mental.
Ainda incomodada com a situação, a artista optou por finalizar a live. "Eu me sinto mal", afirmou ela.

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