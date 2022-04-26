Dudu Camargo é acusado de pedir fotos de menor de idade

Dudu Camargo, de 23 anos, está sendo acusado de pedir fotos para uma criança de 13 anos Crédito: Reprodução @duducamargo

O apresentador do SBT, Dudu Camargo, de 23 anos, está sendo acusado de pedir fotos para uma criança de 13 anos. De acordo com o Portal IG, a irmã do menino, Eduarda, afirma que o comunicador enviou mensagens ao menino no modo temporário, onde mensagens somem depois de um período.

“Eu não sei se vocês conhecem o Dudu Camargo, aquele apresentador do SBT. Se não conhecem, vão conhecer agora. Ele gosta de mandar mensagens pra criança, para menor de idade. Ele mandou mensagem hoje para o meu irmão, meu irmão tem 13 anos”, disse Eduarda, em um vídeo publicado no Instagram.

Alguns perfis de fofoca no Instagram, como o Subcelebrities, compartilharam o vídeo da jovem em que ela exibe os prints das mensagens que teriam sido enviadas pelo comunicador ao menino.

O menino quis saber o motivo do pedido, e nas mensagens atribuídas a Dudu, ele diz que o objetivo é ver o rosto do adolescente sem máscara. O garoto disse que não conhece Dudu e não via motivo de sair para encontrá-lo.