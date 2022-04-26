Capixaba da 'Dança dos Famosos' vai com Tierry para festa de Ludmilla

Da "Dança dos Famosos" para o aniversário da cantora Ludmilla. A capixaba Carla Bruno e o cantor Tierry, que formam dupla no reality do Domingão com Huck (TV Globo), chegaram juntos na festa de aniversário da funkeira no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (25). Os dois estão solteiros e posaram juntos para fotos na entrada do evento.
Com o tema “Uma Noite na Jamaica'', a capixaba caprichou no estilo e apostou em um biquíni amarelo com uma calça xadrez aberta e uma bolsa verde. Já Tierry decidiu não ousar e foi mais casual para o evento. Carla se tornou amiga pessoal de Ludmilla em 2019, após ensaiar a funkeira no quadro Show dos Famosos, atração em que trabalhou como coreógrafa assististe.
No início do ano, o sertanejo deu fim ao relacionamento com a ex-BBB Gabi Martins, com quem manteve namoro público por dois anos. Desde a participação na atração da Globo, Tierry e a dançarina capixaba estão rendendo muitos comentários de fãs ‘shippando’ o casal.
Nascida e criada em Vitória, Carla é formada em balé clássico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro aos 18 anos para trabalhar com dança. Nesse tempo, a capixaba passou por várias atrações do "Domingão", mas no início do ano surgiu o convite para a “Dança dos Famosos".
SUSTO
Após realizar o primeiro ensaio com o cantor Tierry na primeira semana da "Dança dos Famosos", a dançarina e mais quatro amigos foram abordados por cinco homens armados em um sinal no Leblon, no Rio de Janeiro. No episódio, que Carla relatou como “traumático”, a capixaba acabou sendo agredida por um dos bandidos.