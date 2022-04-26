Capixaba da 'Dança dos Famosos' vai com Tierry para festa de Ludmilla

Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

Com o tema “Uma Noite na Jamaica'', a capixaba caprichou no estilo e apostou em um biquíni amarelo com uma calça xadrez aberta e uma bolsa verde. Já Tierry decidiu não ousar e foi mais casual para o evento. Carla se tornou amiga pessoal de Ludmilla em 2019, após ensaiar a funkeira no quadro Show dos Famosos, atração em que trabalhou como coreógrafa assististe.

Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

No início do ano, o sertanejo deu fim ao relacionamento com a ex-BBB Gabi Martins, com quem manteve namoro público por dois anos. Desde a participação na atração da Globo, Tierry e a dançarina capixaba estão rendendo muitos comentários de fãs ‘shippando’ o casal.

Nascida e criada em Vitória, Carla é formada em balé clássico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro aos 18 anos para trabalhar com dança. Nesse tempo, a capixaba passou por várias atrações do "Domingão", mas no início do ano surgiu o convite para a “Dança dos Famosos".

Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

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