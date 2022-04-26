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Capixaba da 'Dança dos Famosos' vai com Tierry para festa de Ludmilla

A capixaba Carla Bruno é professora do sertanejo na atração do Domingão. Os dois chegaram juntos no aniversário da funkeira, nesta segunda-feira (25)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:46

Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla
Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis
Da "Dança dos Famosos" para o aniversário da cantora Ludmilla. A capixaba Carla Bruno e o cantor Tierry, que formam dupla no reality do Domingão com Huck (TV Globo), chegaram juntos na festa de aniversário da funkeira no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (25). Os dois estão solteiros e posaram juntos para fotos na entrada do evento.
Com o tema “Uma Noite na Jamaica'', a capixaba caprichou no estilo e apostou em um biquíni amarelo com uma calça xadrez aberta e uma bolsa verde. Já Tierry decidiu não ousar e foi mais casual para o evento. Carla se tornou amiga pessoal de Ludmilla em 2019, após ensaiar a funkeira no quadro Show dos Famosos, atração em que trabalhou como coreógrafa assististe.
Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla
Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis
No início do ano, o sertanejo deu fim ao relacionamento com a ex-BBB Gabi Martins, com quem manteve namoro público por dois anos. Desde a participação na atração da Globo, Tierry e a dançarina capixaba estão rendendo muitos comentários de fãs ‘shippando’ o casal.
Nascida e criada em Vitória, Carla é formada em balé clássico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro aos 18 anos para trabalhar com dança. Nesse tempo, a capixaba passou por várias atrações do "Domingão", mas no início do ano surgiu o convite para a “Dança dos Famosos".
Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla
Capixaba Carla Bruno vai com Tierry para aniversário de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

SUSTO

Após realizar o primeiro ensaio com o cantor Tierry na primeira semana da "Dança dos Famosos", a dançarina e mais quatro amigos foram abordados por cinco homens armados em um sinal no Leblon, no Rio de Janeiro. No episódio, que Carla relatou como “traumático”, a capixaba acabou sendo agredida por um dos bandidos.

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