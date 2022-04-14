Capixaba da "Dança dos Famosos" é agredida em assalto no Leblon: 'Traumatizada'

Carla Bruno e Tierry na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

A capixaba Carla Bruno, bailarina do “Dança dos Famosos” , passou por um susto na última semana, no Rio de Janeiro. Após realizar o primeiro ensaio com o cantor Tierry, seu parceiro na atração, a dançarina seguiu para uma segunda rodada de ensaios com a comissão de frente da escola de samba “Imperatriz Leopoldinense”. Na volta para casa, ela e mais quatro amigos, que estavam de carro indo para a Barra, foram abordados por cinco homens armados em um sinal no Leblon, no Rio de Janeiro.

“Eu estava voltando do ensaio da 'Imperatriz Leopoldinense', que acontece sempre de madrugada. E por volta de 2h15 da terça-feira (5), um carro fechou o nosso veículo e saíram cinco homens armados apontando a arma. Eles levaram tudo nosso, todos os pertences e mais o carro da minha amiga”, contou Carla.

A bailarina revelou ainda que, no “instinto”, reagiu duas vezes. Durante uma tentativa de esconder o celular, um dos bandidos percebeu a ação da capixaba e acertou Carla com um soco na nuca. De acordo com a parceira de Tierry no reality, a agressão poderia ter sido evitada.

Na hora, no meu instinto, eu tentei esconder meu celular na calça. Um dos caras viu e me deu um soco na nuca. Além disso, quando saí do carro, eu também peguei minha bolsa e joguei para o chão. Sem querer, eu reagi duas vezes, mas depois eu pensei que poderiam ter sido duas situações que me levariam à morte. Me arrependo.

Após o ocorrido, Carla procurou a delegacia mais próxima e registrou um boletim de ocorrência. A capixaba disse que precisou de entrar em contato com a Globo para conseguir acessar os estúdios da emissora, já que estava sem os documentos. E mesmo cansada, sem dormir e ainda traumatizada com toda situação, encarou o último ensaio com o sertanejo antes da apresentação.

"Com tudo isso acontecendo, eu não tinha nenhuma forma de me comunicar com a produção da Globo. Mas ainda bem que consegui um contato para avisar e, claro, não deixei de ensaiar para a “Dança dos Famosos”. Fui direto sem dormir, só tomei um banho. Estava completamente traumatizada, chateada, abalada e cansada. O Tierry é um parceiro maravilhoso, conseguimos dar conta do recado e ainda fazer bonito na apresentação. Quem olha de fora não imagina tudo o que passou"

Nas redes sociais, o cantor Tierry também exaltou a força da capixaba nos ensaios. O sertanejo agradeceu Carla pela paciência, escreveu que a musa foi incrível e ainda brincou dizendo que “quem vê flash, não vê corre”.