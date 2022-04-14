Capixaba da "Dança dos Famosos" é agredida em assalto no Leblon: 'Traumatizada'

A capixaba Carla Bruno, bailarina do “Dança dos Famosos”, passou por um susto na última semana, no Rio de Janeiro. Após realizar o primeiro ensaio com o cantor Tierry, seu parceiro na atração, a dançarina seguiu para uma segunda rodada de ensaios com a comissão de frente da escola de samba “Imperatriz Leopoldinense”. Na volta para casa, ela e mais quatro amigos, que estavam de carro indo para a Barra, foram abordados por cinco homens armados em um sinal no Leblon, no Rio de Janeiro.
“Eu estava voltando do ensaio da 'Imperatriz Leopoldinense', que acontece sempre de madrugada. E por volta de 2h15 da terça-feira (5), um carro fechou o nosso veículo e saíram cinco homens armados apontando a arma. Eles levaram tudo nosso, todos os pertences e mais o carro da minha amiga”, contou Carla.
A bailarina revelou ainda que, no “instinto”, reagiu duas vezes. Durante uma tentativa de esconder o celular, um dos bandidos percebeu a ação da capixaba e acertou Carla com um soco na nuca. De acordo com a parceira de Tierry no reality, a agressão poderia ter sido evitada.
Na hora, no meu instinto, eu tentei esconder meu celular na calça. Um dos caras viu e me deu um soco na nuca. Além disso, quando saí do carro, eu também peguei minha bolsa e joguei para o chão. Sem querer, eu reagi duas vezes, mas depois eu pensei que poderiam ter sido duas situações que me levariam à morte. Me arrependo.
Após o ocorrido, Carla procurou a delegacia mais próxima e registrou um boletim de ocorrência. A capixaba disse que precisou de entrar em contato com a Globo para conseguir acessar os estúdios da emissora, já que estava sem os documentos. E mesmo cansada, sem dormir e ainda traumatizada com toda situação, encarou o último ensaio com o sertanejo antes da apresentação.
"Com tudo isso acontecendo, eu não tinha nenhuma forma de me comunicar com a produção da Globo. Mas ainda bem que consegui um contato para avisar e, claro, não deixei de ensaiar para a “Dança dos Famosos”. Fui direto sem dormir, só tomei um banho. Estava completamente traumatizada, chateada, abalada e cansada. O Tierry é um parceiro maravilhoso, conseguimos dar conta do recado e ainda fazer bonito na apresentação. Quem olha de fora não imagina tudo o que passou"
Nas redes sociais, o cantor Tierry também exaltou a força da capixaba nos ensaios. O sertanejo agradeceu Carla pela paciência, escreveu que a musa foi incrível e ainda brincou dizendo que “quem vê flash, não vê corre”.
“Cada semana que passar, a gente vai melhorar mais e mais! Você é incrível minha amiga! Obrigado pela paciência! Depois de ser assaltada e ter carro levado e tudo mais, se superar desse jeito! Quem vê flash não vê ‘os corres’, né não? Também estou orgulhoso de você! Pra cima”, escreveu Tierry nos comentários de um post de Carla.