“Bolsominion por falta de opção”, dispara cantora gospel Isadora Pompeo

A artista gospel Isadora Pompeo afirmou que se considera uma “bolsominion” - nome atrelado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) - por opção. A declaração foi feita nas redes sociais em uma série de stories. Segundo a cantora, nem todas as ações do político são corretas, mesmo assim Bolsonaro segue sendo sua melhor opção.

“Eu sou bolsominion, bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção, entendeu? Gente, ele não representa tudo o que eu acredito, ele não faz tudo que eu acho certo, faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção, tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que nós temos, e glória a Deus por isso. Talvez ele não seja o melhor, mas talvez ele é necessário para o momento”, iniciou Isadora.