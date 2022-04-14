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“Bolsominion por falta de opção”, dispara cantora gospel Isadora Pompeo

A cantora disse que não concorda com todas as ações do político, mas afirmou que Bolsonaro ainda é a melhor opção para o atual momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:50

A cantora gospel Isadora Pompeo
A cantora gospel Isadora Pompeo Crédito: Reprodução/Instagram/@isadorapompeo
A artista gospel Isadora Pompeo afirmou que se considera uma “bolsominion” - nome atrelado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) - por opção. A declaração foi feita nas redes sociais em uma série de stories. Segundo a cantora, nem todas as ações do político são corretas, mesmo assim Bolsonaro segue sendo sua melhor opção.
“Eu sou bolsominion, bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção, entendeu? Gente, ele não representa tudo o que eu acredito, ele não faz tudo que eu acho certo, faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção, tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que nós temos, e glória a Deus por isso. Talvez ele não seja o melhor, mas talvez ele é necessário para o momento”, iniciou Isadora.
Ainda nas redes, Pompeo falou sobre democracia e liberdade de expressão no Brasil. “Liberdade de expressão no Brasil? Não! Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, sim! Vai nessa, crente! Preguiça. Hoje é um dia feliz e sofrendo provação! Ô glória! Bate que o óleo tá fervendo”, escreveu a cantora.

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