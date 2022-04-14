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Patrícia Poeta fala de nova substituição a Fátima Bernardes: 'Caminhos se cruzando'

Apresentadora vai entrar no lugar da atual titular do Encontro como fez no JN
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:12

Patrícia Poeta
Patrícia Poeta Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo
Patrícia Poeta, 45, usou as redes sociais para comentar a dança das cadeiras que vai ocorrer na Globo. A apresentadora vai assumir o Encontro no lugar de Fátima Bernardes, que passará a comandar o talent show The Voice Brasil.
"Feliz com o novo desafio", comentou Patrícia, que estará acompanhada por Manoel Soares no programa. "Assumir o Encontro da minha amiga e colega querida Fátima Bernardes será um belo desafio."
Além de já substituir a titular do matinal da Globo em suas ausências, ela lembrou que também ficou com o lugar dela na bancada do Jornal Nacional em 2011 --ela ficou no telejornal até 2014. "Nossos caminhos se cruzando mais uma vez...", comentou.
"Parece que foi ontem que ela me passava o bastão, no JN", disse. "E lá se vão 10 anos...o tempo passa rápido demais... Agora, mais um!"
Ela ainda desejou sucesso para a colega e também para Maria Beltrão, que vai para a vaga dela no É de Casa, aos sábados. "Tenho certeza de que você vai arrebentar", afirmou. "Cuida bem da nossa casinha!
Que todas nós possamos nos divertir com esse trabalho que amamos fazer."
Fátima, por sua vez, também comentou a novidade. "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida", escreveu nas redes sociais. "Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil."
"A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o Encontro permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também", afirmou. "Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar."
"Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos", disse. "Vamos juntos nessa nova fase? Eu estou contando com vocês. E já aproveito para desejar felicidades para todos que vão encarar novos desafios."

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