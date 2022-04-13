Arthur Picoli faz participação especial em série "A Sogra que Te Pariu", na Netflix

Arthur Picoli faz participação na série "A Sogra que Te Pariu", da Netflix Crédito: Reprodução

"De Conduru para uma participação em uma série da Netflix. Obrigado Deus!". Com essas palavras, o ex-"BBB" capixaba Arthur Picoli comemorou - com um story nas redes sociais - sua participação especial na série "A Sogra que Te Pariu", nova sitcom criada por Rodrigo Sant’Anna que estreia na plataforma de streaming nesta quarta-feira (13).

Capixaba Arthur Picoli comemora participação na série "A Sogra que te Pariu", em cartaz na Netflix Crédito: Reprodução/Instagram @ arthurpicoli

O capixaba aparece no quarto episódio da primeira temporada, intitulado "No Compasso do Marcapasso", apresentando uma receita culinária em um programa de TV. Uma participação curta, mas muito festejada pelo rapaz.

Já está disponível na Netflix "A Sogra Que Te Pariu" com participação do @arthurpicoli no quarto episódio "No descompasso do marcapasso". pic.twitter.com/eVb2NscsSF — MM Estratégia de Imagem (@mmestrategia) April 13, 2022

Os fãs do personal trainer também ficaram empolgados com a presença do capixaba na atração. "Eu falei que era uma questão de tempo", afirmou um seguidor. Outra internauta revelou que vai "maratonar" a comédia.

"A série que ele participou, "A Sogra que te Pariu", estreou hoje com participação do nosso reizinho de Conduru, Arthur Picoli. Bora maratonar", compartilhou.

Euu faleiii que era uma questão de tempooo... pic.twitter.com/mTKYk7qQbv — Nanny Barros ?? (@MnicaBa59082307) April 13, 2022

A série que ele participou A SOGRA QUE TE PARIU, estreiou hoje com participaçãodo nossoreizinhode Conduru Arthur Picoli. Bora maratonar e ainda com a @BrahmaCerveja gelada. Partiu! ??? pic.twitter.com/g9oPx9MB3b — Flávia Cupinchas...Amo ? (@Flvia74965485) April 13, 2022

Aposta da Netflix para 2022, "A Sogra que Te Pariu" traz Rodrigo Sant'Anna interpretando Dona Isadir, personagem inspirada em sua mãe. A trama - primeira sitcom nacional da gigante do streaming - tem início em março de 2020, mesma época em que o Brasil inteiro se fechou em quarentena para combater a Covid-19. Isadir arruma as malas para ir morar na luxuosa residência do filho Carlos (Rafael Zulu) na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio de Janeiro.