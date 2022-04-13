Condenada por tráfico, "Gatinha da Cracolândia" vai ficar em prisão domiciliar

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida como 'Gatinha da Cracolândia' Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Lorraine Cutier Bauer Romeiro (19) foi condenada a cinco anos de prisão por tráfico de drogas na cracolândia, centro de São Paulo, área conhecida pela venda de entorpecentes e fluxo de usuários.

A decisão é da 14ª Vara Criminal de São Paulo e cabe recurso. Segundo a sentença, Lorraine vai cumprir pena em regime domiciliar até se esgotarem os recursos. A defesa diz que vai recorrer da decisão. O juiz Fernando Augusto Andrade Conceição também determinou o pagamento de R$ 50 mil de multa.

Lorraine foi presa em 30 de junho do ano passado na rua Helvetia, em Santa Cecília, com dez embalagens unitárias de cocaína, seis de maconha e dez pedras de crack escondidas em suas roupas íntimas, segundo consta no processo.

De acordo com a denúncia, o entorpecente estava embalado de forma unitária e pronto para a venda. Na ocasião, os investigadores apontaram que ela era conhecida na região como "Gatinha da Cracolândia". De acordo com a Polícia Civil, a acusada lucrava, em média, R$ 6 mil por dia com tráfico de drogas na região central de São Paulo.

RECURSO

A advogada Patricia Aparecida Teixeira de Araújo Carvalho afirmou que vai recorrer da condenação e buscar redutores de pena. Segundo ela, o juiz, entre outras coisas, não levou em consideração a quantidade mínima de drogas citadas na ação.

Também vai recorrer da multa de R$ 50 mil aplicada pelo juiz. "Ela não trabalha e não se pode alegar que é de família de empresários, porque a pena é dela", afirmou a advogada.

De acordo com informações do jornal O Globo, segundo as investigações, Lorraine pegava um quilo por cerca de R$ 21 mil e vendia por até R$ 35 mil. Os investigadores sustentam que a jovem usava roupas escuras e largas e chapéu e capuz para não chamar a atenção quando estava na Cracolândia.

Lorraine - que tem uma filha bebê - também responde processo por organização criminosa. Ela - que chegou a ter mais de 36 mil seguidores no Instagram - sempre negou ser responsável por tráfico de drogas.