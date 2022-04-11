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"Ser boi pra tu é suave", diz homem para Cauã Reymond em vídeo nas redes

Vídeo feito no Vidigal, enquanto o ator seguia para gravar cenas para uma produção, viralizou na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:08

Cauã é surpreendido por homem que oferece sua futura namorada pra ele
Cauã é surpreendido por homem que oferece sua futura namorada pra ele Crédito: Reprodução/Instagram
Cauã Reymond foi surpreendido por uma abordagem diferente enquanto gravava cenas para uma produção, na última sexta-feira (8), no Vidigal, no Rio de Janeiro. Um homem começa a gravar um vídeo e elogia o ator a ponto de oferecer a namorada deles para Cauã.
"Pensei que o bagulho era só na novela, que o maluco era bonito. Mas é bonito de verdade mesmo", brinca o homem, enquanto Cauã responde: "Tu é bonito também".
Na sequência, vem a fala que deixou o ator surpreso. “Mas tu é muito bonito. Quando eu arrumar uma namorada, vou deixar tu pegar", diz ele. Cauã cai na gargalhada, mas lembra que é casado.
"Ser ‘boi’ pra tu é suave. Fui boi duas vezes na Baixada [Fluminense] com maluco feio. Tu é alto, forte, bonito e do nariz pontudo, queixo quadrado, cabelo liso, quase que nem eu. Só tem que malhar mais perna”, completa o homem no vídeo. 
O vídeo original conta com pouco mais de 16 mil visualizações. Porém, os perfis de humor e fofoca reproduziram o conteúdo, que já passa de meio milhão de views. Um deles, inclusive, foi compartilhado nos stories de Cauã Reymond, que se divertiu com a cena.

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