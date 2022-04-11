"No Limite 2022" terá 24 participantes e será exibido três vezes por semana

A nova temporada do reality show "No Limite" estreia no dia 3 de maio. Nesta segunda-feira (11), foi divulgado um teaser com mais detalhes sobre o programa que será apresentado por Fernando Fernandes.

Ao todo, serão 24 participantes, porém, desta vez, todos anônimos - diferente da última edição que contou com ex-"BBBs" e foi vencida por Paula Amorim, do "BBB 18".

Ex-"BBB" Fernando Fernandes é o apresentador da nova temporada de "No Limite" Crédito: Reprodução

Outra diferença é que os episódios irão ao ar em três dias da semana: terças e quintas-feiras, com eliminação de um competidor em cada dia, e aos domingos, com entrevistas com os eliminados sob o comando de Ana Clara.

Em 2021, a exibição era apenas as terças-feiras e havia bate-papo com o eliminado aos domingos. O prêmio permanece o mesmo e o vencedor levará para casa R$ 500 mil.