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Anitta relembra o momento em que conheceu Madonna: "Estava surtando"

Cantora brasileira participou do programa norte-americano "Watch What Happens Live with Andy Cohen" ao lado da atriz Sandra Bernhard
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:29

Anitta e Madonna gravaram uma parceria, 'Faz Gostoso', em 2019
Anitta e Madonna gravaram uma parceria, 'Faz Gostoso', em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A cantora Anitta deu uma nova entrevista internacional e, desta vez, participou do programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", apresentado por Andy Cohen, neste domingo (10).
Ela estava ao lado da atriz Sandra Bernhard e aproveitou a ocasião para contar sobre o momento em que conheceu Madonna. As duas chegaram a gravar uma música juntas, "Faz Gostoso", em 2019.
"Eu estava surtando. Ainda bem que cheguei no estúdio 20 minutos antes porque eu estava tão nervosa que tive uma diarreia", comentou a cantora brasileira. O apresentador brincou que o mal-estar se chama "madonnareia" e acontece antes de as pessoas conhecerem a artista.
Anitta ainda contou que falou com Madonna sobre o fato de "Faz Gostoso" ser uma canção sobre um homem casado e sobre o mal-estar dela em relação a isso. "Eu disse que não achava legal, porque eu nunca conseguiria ficar com um homem casado", afirmou.
A brasileira então revelou que recebeu um conselho em relação às canções: "Ela me disse 'olha, você canta para o mundo todo. Mesmo que você não se conecte com algumas letras, alguém no mundo vai ouvir e se conectar com o que você está cantando'".
A parceria das artistas faz parte do álbum "Madame X", de Madonna, e contou, até mesmo, com trechos cantados em português pela rainha do pop.

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