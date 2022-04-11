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Pais de Miley Cyrus pedem divórcio por 'diferenças irreconciliáveis'

Tish e Billy Ray Cyrus não moram juntos há dois anos, dizem documentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:58

Tish e Billy Ray Cyrus não moram juntos
Tish e Billy Ray Cyrus não moram juntos Crédito: Reuters/Folhapress
A produtora e atriz Tish Cyrus, 54, apresentou os documentos para dar entrada no processo de divórcio com Billy Ray Cyrus, 60, na última semana, no Tennessee. Os dois estiveram juntos por 30 anos e são pais de cinco filhos, incluindo Miley, 29, e Noah Cyrus, 22.
O site TMZ obteve os documentos do divórcio, nos quais Tish diz que o casal não mora junto há mais de dois anos e que possuem "diferenças irreconciliáveis". A produtora ainda pede ao tribunal para distribuir igualmente os bens conjugais.
Alguns fãs da família suspeitavam que poderia haver algum problema no casamento, já que Billy Ray estava ausente em fotos e vídeos de comemorações publicados por Tish e seus filhos. Esta é a terceira vez que o casal pede divórcio, tendo sido as duas últimas nos anos de 2012 e 2010. Porém, os dois últimos foram cancelados pouco tempo após serem pedidos.
Recentemente, Miley chamou seu curto casamento com o ator Liam Hemsworth, 32, de um "desastre". Ela classificou a relação assim no festival Lollapalooza, enquanto ajudava um casal a ficar noivo durante seu show, que contou com a participação de Anitta, 28.
Miley trouxe um casal gay ao palco para que eles pudessem fazer o pedido de casamento. "Querido, espero que seu casamento seja melhor que o meu", disse a artista em tom de brincadeira. "O meu foi um desastre do c.", completou ela.
A artista e o ator começaram o relacionamento em 2008, após protagonizarem o filme "A Última Música". Anos depois, Miley chegou a revelar que perdeu sua virgindade com Hemsworth, aos seus 16 anos. "Eu não fui até o fim com um cara até os 16 anos, mas acabei me casando com o cara", disse em um episódio de Barstool Sports, em 2020.
Eles ficaram noivos em 2012, porém se separaram no ano seguinte. Em 2015, reataram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018, porém decidiram se separar com menos de um ano de casados. A notícia de que o casal teria se separado se tornou pública após Miley ser fotografada beijando Kaitlynn Carter.

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