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Surpresa

Simon Cowell diz que data do casamento 'será surpresa' até para noiva

Cerimônia deve ter 600 convidados, segundo produtor musical. "Ninguém sabe. Será uma surpresa, mesmo para Lauren", disse ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:23

Simon Cowell diz que data do casamento 'será surpresa'
Simon Cowell diz que data do casamento 'será surpresa' Crédito: Reuters/Folhapress
O produtor musical britânico Simon Cowell, 62, afirmou que está planejando tudo de seu casamento com Lauren Silverman, 44, e que nem a própria noiva sabe quando a cerimônia irá acontecer. "Ninguém sabe", disse ele. "Será uma surpresa, mesmo para Lauren."
Em entrevista ao jornal The Sun, o jurado do programa The X Factor afirmou que está planejando tudo para não perder o controle. "Caso contrário, sei o que vai acontecer -serão 600 pessoas e tudo ficará fora de controle, como minha festa de 50 anos", relembrou ele.
Ele ainda afirmou que não pretende contratar um "horrível planejador de casamentos" e que espera conseguir evitar "todas as discussões que acontecem [sobre] quem você convida e quem você não convida", já que todo o processo é muito incômodo.
Cowell e Silverman estão juntos desde 2013. Eles são pais de Eric, de 8 anos, e ficaram noivos em janeiro deste ano. Na época, uma fonte disse ao Page Six que ele pediu a mão de Lauren em casamento durante uma recente viagem em família para Barbados, onde tem uma casa.
O casal se conheceu em 2004, quando Lauren ainda era casada com o magnata do setor imobiliário Andrew Silverman, 45, um bom amigo de Cowell. Após 10 anos de casamento, os Silvermans finalizaram o divórcio em 2013 -o mesmo ano em que Lauren e Cowell tornaram seu relacionamento público.
Cowell mais tarde admitiu ter um caso com Lauren enquanto ela era casada com Silverman. "[O caso] não é algo que me orgulhe ou queira que aconteça em termos de machucar alguém" , disse ele em uma entrevista anos atrás.
"Aconteceu... Mas então, é claro, você tem um bebê, e você olha para o bebê e meio que pensa: 'Foi isso que aconteceu com isso'".Antes de Lauren, Cowell namorou a jornalista de entretenimento Terri Seymour e esteve ligada a estrelas como Carmen Electra e a cantora pop Dannii Minogue.

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