Simon Cowell diz que data do casamento 'será surpresa' até para noiva

Simon Cowell diz que data do casamento 'será surpresa' Crédito: Reuters/Folhapress

O produtor musical britânico Simon Cowell, 62, afirmou que está planejando tudo de seu casamento com Lauren Silverman, 44, e que nem a própria noiva sabe quando a cerimônia irá acontecer. "Ninguém sabe", disse ele. "Será uma surpresa, mesmo para Lauren."

Em entrevista ao jornal The Sun, o jurado do programa The X Factor afirmou que está planejando tudo para não perder o controle. "Caso contrário, sei o que vai acontecer -serão 600 pessoas e tudo ficará fora de controle, como minha festa de 50 anos", relembrou ele.

Ele ainda afirmou que não pretende contratar um "horrível planejador de casamentos" e que espera conseguir evitar "todas as discussões que acontecem [sobre] quem você convida e quem você não convida", já que todo o processo é muito incômodo.

Cowell e Silverman estão juntos desde 2013. Eles são pais de Eric, de 8 anos, e ficaram noivos em janeiro deste ano. Na época, uma fonte disse ao Page Six que ele pediu a mão de Lauren em casamento durante uma recente viagem em família para Barbados, onde tem uma casa.

O casal se conheceu em 2004, quando Lauren ainda era casada com o magnata do setor imobiliário Andrew Silverman, 45, um bom amigo de Cowell. Após 10 anos de casamento, os Silvermans finalizaram o divórcio em 2013 -o mesmo ano em que Lauren e Cowell tornaram seu relacionamento público.

Cowell mais tarde admitiu ter um caso com Lauren enquanto ela era casada com Silverman. "[O caso] não é algo que me orgulhe ou queira que aconteça em termos de machucar alguém" , disse ele em uma entrevista anos atrás.