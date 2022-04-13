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Diva

Anitta divulga "Versions of Me" em app de relacionamento e dá match com usuários

Agora os usuários do Tinder poderão curtir o card do novo álbum da artista quando o encontrarem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 10:57

Com uma nova estratégia para divulgar seu novo trabalho, o álbum "Versions of Me", a cantora Anitta (28) resolveu ir além de lançar o álbum em plataformas de streaming de áudio e resolveu colocar suas músicas em um aplicativo de namoro.
Agora os usuários do Tinder poderão curtir o card do novo álbum da artista quando o encontrarem. Depois do match, os internautas irão receber uma mensagem exclusiva de Anitta para o aplicativo e então poderão ouvir as novas músicas.
Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum, "Versions of Me" Crédito: Marco Ovando/Divulgação
Anitta também fez sucesso recentemente na plataforma com sua música "Envolver", que chegou em 1º lugar na lista de mais ouvidas do mundo no Spotify e na Billboard. Segundo o Tinder, 50% dos membros do aplicativo adicionaram o sucesso em seus perfis.
Anitta lançou o álbum "Versions of Me" nesta terça-feira (12), um álbum com canções em inglês, espanhol e português. "Confesso que nem sempre é fácil, mas o 'Versions of Me', um álbum trilíngue, de referências multiculturais e diversas, é a consolidação desse trabalho de três vias, sabe? Nesse projeto eu não tento abraçar o mundo, mas abraço todas as minhas facetas", disse ela sobre o trabalho.

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Ela anunciou o lançamento em março, quando o álbum ainda se chamava "Girl From Rio". Na ocasião, ela fez uma série de tuítes enquanto "estava bêbada" e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer "uma live bêbada", ela respondeu uma fã que questionou: "Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida".
"Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.

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