Eliezer fala em "solidão" no "BBB 22" após eliminação de Natália

Ex-sister afirmou que não pretende levar relacionamento após o reality: "Agora a página virou", disse a mineira no programa de Ana Maria Braga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:27

Confinado na casa do "Big Brother Brasil 22" (Globo), Eliezer afirmou que se sente só após a eliminação de seus aliados no programa, em especial Natália, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (12), com 83,43% dos votos do público.
"Estou com um sentimento meio que de solidão, aqui. Não sei explicar. Talvez seja pelo momento... Já está acabando, estou fragilizado, liderança e não tenho ninguém", desabafou ele em seu Raio-X na manhã desta quarta (13).
Eliezer durante o Jogo da Discórdia
Eliezer durante o Jogo da Discórdia: solidão está "batendo" Crédito: Globo/Reprodução
"Falam: 'Vai curtir o quarto do líder'. Mas curtir o quê? Ficar deitado? Não tenho ninguém para brindar, as pessoas que eu gosto já saíram", completou.
"Saiu mais uma ontem, a Nat. Espero, Nat, que esteja tudo bem. Sonhei muito com o meu sócio, ontem. Saudade grande", continuou ele. Eli ainda disse que espera conseguir ganhar a Prova do Líder desta quinta-feira, e que avalia sua estadia no programa como uma grande vitória.
Por outro lado, Natália afirmou em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, no programa "Mais Você" (Globo), que não está apaixonada pelo brother, e não pretende continuar o relacionamento fora do reality.
Eliezer e Natália se beijam na dispensa
Eliezer e Natália se beijam na dispensa: sister afirmou que não pretende seguir com relação Crédito: Reprodução
"Era a única pessoa que eu tinha lá dentro para ter um carinho. Paixão é muito forte, eu estava curtindo. Mas não é algo que eu quero trazer para fora", afirmou.
"Agora a página virou", completou ela, que afirmou ser namoradeira, livre e desimpedida. "Aqui fora, quero viver minha vida profissional e viver tudo isso". Ela e Eliezer tiveram um relacionamento na casa do "Big Brother Brasil 22" (Globo), e chegaram a ir para o edredom algumas vezes.

