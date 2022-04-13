"BBB 22": Natália ganha bandeira da Beija-Flor após eliminação

Eliminada do "Big Brother Brasil 22" (Globo) com 83,43% dos votos, Natália ganhou de presente a bandeira da escola de samba carioca Beija-Flor de Nilópolis. A mineira também irá desfilar com a escola na próxima semana, representando o programa.
Foi o apresentador Tadeu Schimidt quem entregou a bandeira, logo após a eliminação. Ele disse que seu momento preferido da passagem de Natália pela casa foi o show da Beija-Flor no reality, quando a sister dançou no gramado e mostrou seu samba no pé.
"Tô arrepiada", se emocionou Natália ao receber a bandeira. "Estou muito honrada. Foi triste sair, mas foi bom receber isso".
Natália acabou no Paredão por ter sido a mais votada pela casa no domingo (10). Ela enfrentava Paulo André e Gustavo na berlinda. P.A. havia sido indicado pelo Líder Eliezer, e Gustavo foi puxado por Natália no Contragolpe.
Gustavo e Paulo André que receberam 14,3% e 2,27% dos votos, respectivamente. Com a saída de Natália, Jessilane é a última mulher ainda na casa do BBB 22.