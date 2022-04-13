Fora do jogo!

"Sou tímida", diz Natália sobre ter pedido para Viny pegar camisinha no "BBB"

Sister foi eliminada do reality show nesta terça-feira (12), com 83,43% dos votos
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:38

Ao conversar com a apresentadora Rafa Kalimann no programa "Bate-Papo BBB" (Gshow), Natália disse que foi a timidez o motivo de ela ter pedido para Viny pegar uma camisinha na despensa, antes de a sister ir para cama com Eliezer.
"Eu fiquei com muita vergonha. Sou tímida, Rafa. Eu sou uma mulher tímida. Aí fiquei: 'Não acredito que vou pegar uma camisinha no 'BBB 22''. Aí eu falei: 'Viny, me ajuda?'", relata a sister sobre o episódio.
Natália e Eliezer discutem relação na festa
Natália e Eliezer ficaram juntos várias vezes durante o confinamento Crédito: Globo/Reprodução
A mineira conta que havia prometido a si mesma não fazer sexo durante o confinamento. "Eu fiquei muito constrangida. Porque foi uma das promessas que eu fiz a mim: 'Não vai acontecer nada no 'BBB''. E lá estava eu, quebrando mais uma promessa".

Natália foi eliminada nesta terça (12) do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 83,43% dos votos. A mineira disputava a permanência na casa com Gustavo e Paulo André, que receberam 14,3% e 2,27% dos votos, respectivamente. Agora, Jessilane é a última mulher da casa.
Natália acabou no Paredão por ter sido a mais votada pela casa no domingo (10). Paulo André havia sido indicado pelo Líder Eliezer à berlinda, e Gustavo foi puxado por Natália no Contragolpe.

