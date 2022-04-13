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"BBB22": equipe de Natália registra boletim de ocorrência por racismo

A mineira está sofrendo ataques de cunho racial nas redes sociais. As ofensas foram direcionadas por conta de sua doença, o vitiligo, e a cor de sua pele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 10:03

Natália na cozinha do BBB 22
Durante sua participação no "BBB 22", Natália sofreu ataques racistas nas redes sociais Crédito: 7.mar.2022/Globoplay
A saída de Natália no "BBB 22", na noite desta terça-feira (12), foi marcada por emoção, mas, também, por uma ação judicial. De acordo com o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, a equipe da sister mineira registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte/MG.
No documento, o advogado de Nat aponta para crimes de injúria e difamação com cunho de racismo. O registro foi feito nesta terça.
Em notícia publicada na última segunda (11), Léo Dias mostrou que Natália estava sofrendo ataques de cunho racial nas redes sociais. As ofensas foram direcionadas por conta de sua doença, o vitiligo, e a cor de sua pele: "Dálmata", "Vaca malhada" e "Cabelos horrorosos, parece que sofreu uma descarga elétrica", foram algumas das ofensas vistas.

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Para o colunista, a equipe da sister mineira mandou um comunicado (antes do paredão que a eliminou), afirmando a abertura do processo judicial.
"Nós entramos na Justiça contra agressões racistas e crime de ódio praticados contra a Natália por meio das redes sociais. Ela está dentro do reality sim, e está também para ser votada pelo público de acordo com as dinâmicas do jogo, mas racismo ou qualquer tipo de crime-preconceito contra os participantes não faz parte das dinâmicas do reality e isso precisa acabar”.

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