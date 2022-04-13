"BBB22": equipe de Natália registra boletim de ocorrência por racismo

Durante sua participação no "BBB 22", Natália sofreu ataques racistas nas redes sociais Crédito: 7.mar.2022/Globoplay

A saída de Natália no "BBB 22", na noite desta terça-feira (12), foi marcada por emoção, mas, também, por uma ação judicial. De acordo com o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, a equipe da sister mineira registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte/MG.

No documento, o advogado de Nat aponta para crimes de injúria e difamação com cunho de racismo. O registro foi feito nesta terça.

Em notícia publicada na última segunda (11), Léo Dias mostrou que Natália estava sofrendo ataques de cunho racial nas redes sociais. As ofensas foram direcionadas por conta de sua doença, o vitiligo, e a cor de sua pele: "Dálmata", "Vaca malhada" e "Cabelos horrorosos, parece que sofreu uma descarga elétrica", foram algumas das ofensas vistas.

Para o colunista, a equipe da sister mineira mandou um comunicado (antes do paredão que a eliminou), afirmando a abertura do processo judicial.