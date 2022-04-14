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Música

Anitta divulga 'Versions of Me' em app de namoro

Deu match com a Anitta no Tinder? Calma, é puro marketing da funkeira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:26

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum, "Versions of Me" Crédito: Marco Ovando/Divulgação
A artista brasileira mais ouvida nos últimos tempos, Anitta, lançou seu novo álbum, Versions of Me, na terça-feira, 12. O lançamento contou com uma série de estratégias de promoção, entre elas, a divulgação do álbum no aplicativo de namoro Tinder.
Quem estiver procurando um amor no Tinder nos próximos dias vai poder dar um 'match' com o novo álbum de Anitta. Em casos de interesse correspondido, o usuário do aplicativo poderá ouvir as 15 faixas de Versions of Me e ter acesso ao perfil da cantora no app.
"Cantora, empresária, trabalho muito, bailarina, diretora de marketing, carismática, provedora de família, inteligente, falo e beijo várias línguas, engraçada, inesquecível, louca, porém séria", essa é a descrição de Anitta no Tinder. Você daria um like?
Se sim, cuidado. A funkeira está apenas usando o seu coração para divulgar o seu álbum. Assim que o match acontece, ela deixa claro numa mensagem automática que 'enjoa de repente'.
Versions of Me possui 15 faixas e é o primeiro álbum de Anitta com assinatura internacional. Com produção executiva de Ryan Tedder e selo da Warner Records.

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