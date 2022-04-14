Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperando

Rodrigo Mussi está de olhos abertos e cada vez mais lúcido, diz irmão

Diogo Mussi afirma que o ex-BBB teve evolução considerável nesta quarta (13)
Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:13

O ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: TV Globo
Rodrigo Mussi, 36, teve uma "evolução considerável" nesta quarta-feira (13), segundo o irmão dele, Diogo Mussi. O ex-BBB segue no Hospital das Clínicas de São Paulo se recuperando de um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros.
"Hoje, o Rod teve uma evolução considerável", contou Diogo, que vem fazendo atualizações constantes sobre o estado de saúde de Rodrigo. "Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora, Rod!"
Na terça-feira (12), o irmão já havia dito que o ex-BBB tivera seu melhor dia desde a internação. "Rodrigo está no momento mais lúcido, se comunicou muito com as mãos e expressões faciais", contou na ocasião. "A extubação deve acontecer perto do fim de semana ou início da próxima."
De acordo com o advogado, uma cirurgia na coluna está descartada, e Mussi ficará apenas com colar cervical. "Não tem nada na medula. Se ela [cirurgia] ocorrer será futura e na questão de fortalecimento da coluna", afirmou Diogo.
Segundo ele, no momento em que chegou no quarto o irmão quis dizer algo, mas ele não conseguiu entender com clareza. Por isso, a família está otimista na plena recuperação. "A médica chegou e ele deu tchau com as mãos, [isso] deixa a gente aliviado. Está acordando, olhos bem abertos, pedimos que continuem com orações", encerrou.
Rodrigo estava no banco de trás de um carro por aplicativo que se chocou com a traseira de uma caminhão. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo.
A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados