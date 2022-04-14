Rodrigo Mussi está de olhos abertos e cada vez mais lúcido, diz irmão

Rodrigo Mussi, 36, teve uma "evolução considerável" nesta quarta-feira (13), segundo o irmão dele, Diogo Mussi. O ex-BBB segue no Hospital das Clínicas de São Paulo se recuperando de um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros.
"Hoje, o Rod teve uma evolução considerável", contou Diogo, que vem fazendo atualizações constantes sobre o estado de saúde de Rodrigo. "Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora, Rod!"
Na terça-feira (12), o irmão já havia dito que o ex-BBB tivera seu melhor dia desde a internação. "Rodrigo está no momento mais lúcido, se comunicou muito com as mãos e expressões faciais", contou na ocasião. "A extubação deve acontecer perto do fim de semana ou início da próxima."
De acordo com o advogado, uma cirurgia na coluna está descartada, e Mussi ficará apenas com colar cervical. "Não tem nada na medula. Se ela [cirurgia] ocorrer será futura e na questão de fortalecimento da coluna", afirmou Diogo.
Segundo ele, no momento em que chegou no quarto o irmão quis dizer algo, mas ele não conseguiu entender com clareza. Por isso, a família está otimista na plena recuperação. "A médica chegou e ele deu tchau com as mãos, [isso] deixa a gente aliviado. Está acordando, olhos bem abertos, pedimos que continuem com orações", encerrou.
Rodrigo estava no banco de trás de um carro por aplicativo que se chocou com a traseira de uma caminhão. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo.
A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.