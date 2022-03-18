Heróis Unidos: o que esperar em produtos dos novos filmes da Marvel em 2022?

Movimentando o entretenimento dentro e fora das salas de cinema, a Marvel, que recentemente entrou em sua nova fase de filmes, passa a trazer ainda mais protagonismo para alguns heróis já conhecidos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em 2022, os filmes Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor: Amor e Trovão e Pantera Negra: Wakanda Forever chegam para trazer ainda mais emoção e agitação dentro das salas de cinema. Além disso, uma nova leva de heróis começam a ganhar espaço em novos lançamentos no Disney+ como Cavaleiro da Lua, Ms. Marvel, Groot e She Hulk.

Para aumentar a expectativa e convidar os fãs a viverem o seu lado herói, a franquia criou a campanha #HeroisUnidos que vai acontecer durante todo o primeiro semestre de 2022 nas redes sociais com o Marvel Insider e no varejo.

Spoiler Alert! Confira abaixa o que podemos esperar dessas produções:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura tem estreia prevista para 5 de maio Crédito: Disney/Marvel

Vivendo a experiência do Multiverso, Doutor Estranho se vê cercado de novos e antigos aliados, para então poder enfrentar as alucinantes loucuras dessa nova lacuna que se abre ao MCU. O filme está com estreia prevista para maio, mas para alegria dos fãs, fora das telas será possível adquirir itens exclusivos dos personagens que aparecem na produção e novos produtos inspirados no filme serão lançados nos próximos meses Confira o que já está disponível:

Crédito: Divulgação

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Thor: Amor e Trovão

Chris Hemsworth como Thor Crédito: Marvel/Disney

Um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs do MCU, o novo filme do personagem tem estreia prevista para julho de 2022 nos cinemas e traz agora, também, o protagonismo da ex-namorada de Thor, Jane Foster. Similar ao que se mostra nos quadrinhos, o quarto filme solo do personagem narra a transformação e nascimento da versão feminina de Thor. Se, assim como Jane, você também quer passar pela transformação do trovão, confira alguns itens eletrizantes de Thor: Amor e Trovão:

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Pantera Negra: Wakanda Forever

Pantera Negra Wakanda Forever Crédito: Divulgação/Disney

Explorando a pluralidade de Wakanda, a nova produção de Pantera Negra chega trazendo maior espaço para outros personagens do universo. O filme promete abranger as histórias emocionantes das Dora Milaje e Cães de Guerra. Para os verdadeiros entusiastas de Pantera Negra: Wakanda Forever não ficarem de fora do “dresscode”, confira abaixo alguns produtos para acompanhar as novas aventuras do manto do pantera:

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Alerta aos fãs! Heróis Unidos vai além dos novos lançamentos, juntando alguns dos personagens mais queridos do universo Marvel. Confira também alguns produtos para matar a saudades de eras que já passaram:

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