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Disney+ divulga o trailer de Ms. Marvel, que estreia em junho; assista

A atriz Iman Vellani estrela como Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel. A produção original da Marvel Studios estreia exclusivamente na plataforma de streaming
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 15 de Março de 2022 às 17:01

Série Ms. Marvel, do Disney+
A atriz Iman Vellani estrela como Kamala Khan, na série Ms. Marvel, do Disney+ Crédito: YouTube/Marvel Brasil
O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) segue firme e forte em 2022. Além dos lançamentos de "O Cavaleiro da Lua" para o fim do mês e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" para maio, a Disney divulgou que a série "Ms. Marvel" chega à plataforma no dia 8 de junho. 
Junto com a data, a produtora soltou o trailer da série original, que apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana americana que cresce em Jersey City. Jogadora ávida e escritora voraz de fanfics, Kamala é uma mega fã de super-heróis com uma imaginação enorme – principalmente quando se trata de Capitã Marvel. No entanto, Kamala sente que não se encaixa na escola e às vezes até em casa - isto é, até obter superpoderes como os heróis que ela sempre admirou.
A atriz Iman Vellani estrela como Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel. O elenco também inclui Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.
Os episódios de “Ms. Marvel” são dirigidos por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali são os produtores executivos, e Sana Amanat e Trevor Waterson os produtores co-executivos. Já o roteiro também fica por conta de Bisha K. Ali.
Pôster da série Ms. Marvel, do Disney+
Pôster da série Ms. Marvel, do Disney+ Crédito: Disney+/Divulgação

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