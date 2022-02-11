Animação

CEO da Disney sugere que animação 'Encanto' pode virar franquia

Ela se tornou uma potência do streaming poucos dias após o lançamento. Segundo Chapek, houve um aumento significativo no total assinaturas no portfólio de streaming
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 08:25

Cena do filme
Cena do filme "Encanto", da Disney Crédito: Divulgação
A animação "Encanto", da Disney, pode virar franquia. O CEO da companhia, Bob Chapek, se referiu ao longa animado como "o começo de uma nova franquia" para o estúdio em conversa com os acionistas, em matéria publicada pelo BusinessWire.
O CEO não deu detalhes sobre uma possível sequência da animação, que teve uma bilheteria ruim, mas deixou claro que os cinemas não são a única maneira de lançar uma franquia bem-sucedida. Segundo Chapek, houve um aumento significativo no total assinaturas em todo o nosso portfólio de streaming para 196,4 milhões, incluindo 11,8 milhões de assinantes do Disney+ adicionados no primeiro trimestre.
Poucos dias após o lançamento de "Encanto", no Disney+, ele se tornou uma potência do streaming e sua trilha sonora, criada por Lin-Manuel Miranda, ficou no topo das paradas. Colaborador frequente da Disney --ele esteve envolvido em "Moana", "O Retorno de Mary Poppins" e no ainda inédito live-action de "A Pequena Sereia"-- ele buscou inspiração em ritmos como bambuco, mapalé, cúmbia, joropo e no "rock do início da carreira da Shakira".
Ambientada no coração da Colômbia, o filme mostra a vida de Mirabel (Stephanie Beatriz), a única entre os familiares que não recebeu um talento especial. Ao longo da trama, ela precisa salvar a magia da família e tenta provar para sua Abuela (María Cecilia Botero) ser tão especial quanto todos.
Ao longo da história, Mirabel precisa rever a relação com suas irmãs Luísa (Jessica Darrow) e Isabela (Diane Guerrero), sendo a última a irmã "perfeita". "Penso que muitas pessoas vão se identificar com Isabela", diz a atriz Diane Guerrero, em entrevista por chamada de vídeo à reportagem.
"Ver a liberação e a transformação que ela passa é muito atraente", conta, "a única vez que ela é ela mesma, é quando ela e sua irmã se unem e se amam". Para Guerrero, que já esteve em séries como "Orange is the New Black" (2013-2019) e "Jane, a Virgem" (2014-2019), o filme mostra que nenhum extremo é bom dentro de uma família.
"[Devemos] tentar entender uns aos outros. Aí é onde você consegue responder todas as questões sobre sua vida e propósito", completa a artista.

Veja Também

'We Don't Talk About Bruno', repete sucesso de famosas músicas de filmes

Jennifer Lopez afirma que se "sentiu nua" no cinema em "Case Comigo"

"Irmão do Jorel" ganha especial de carnaval e novos episódios

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

