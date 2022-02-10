Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para a criançada

"Irmão do Jorel" ganha especial de carnaval e novos episódios

A agitação e a folia do carnaval da família mais capixaba e excêntrica do Brasil estará liberada a partir do dia 25 de fevereiro na TV paga e no streaming
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:18

Especial de Carnaval do
Especial de Carnaval do "Irmão do Jorel" Crédito: Divulgação/CartoonNetwork
Vai ter serpentina, confete e muita folia neste Carnaval com o especial do “Irmão do Jorel”, febre nacional criada pelo capixaba Juliano Enrico. A partir do dia 25 de fevereiro, os fãs da série poderão conferir os novos episódios do “Especial Carnaval Bruttal”, às 19h15, no Cartoon Network e na HBO Max.
Nessa nova aventura, a família do “Irmão do Jorel” quase desiste do Carnaval quando uma marca de refrigerante patrocina a festa, padronizando todas as fantasias e tocando sempre a mesma marchinha. Tudo muda quando vovó Juju se perde no meio da multidão e agora todos vão ter que mergulhar na maior festa popular do planeta para manter a família unida.
Além do especial, os fãs ainda vão poder assistir aos novos episódios da quarta temporada na HBO Max. A plataforma também vai disponibilizar episódios anteriores para todo mundo curtir com essa família animada. Nessa leva, o destaque é para o retorno do rapper Emicida como Kassius Kleyton e o centésimo episódio.
Série
Série "Irmão do Jorel" ganha especial de Carnaval Crédito: Divulgação/CartoonNetwork

SOBRE "IRMÃO DO JOREL"

Idealizada pelo capixaba Juliano Enrico, o desenho começou a ser desenvolvido em 2002. Fruto de inspirações de registros da família de Enrico dos anos 80 e 90, os personagens e elementos da série nasceram. Sucesso na TV desde a sua estreia em 2014 e indicada ao prêmio de melhor animação infantil pelo Emmy Kids, "Irmão do Jorel" conta a história do filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores.
Com a ajuda de sua melhor amiga Lara, o Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida em um ritmo alucinante e divertido, sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão mais velho, lindo e popular.

Veja Também

Oscar 2022 revela seus indicados com 'Ataque dos Cães' na liderança; veja lista

Framboesa de Ouro 2022 cria categoria para Bruce Willis e indica "Space Jam"

Bafta anuncia indicados com "Duna" na liderança e "Spencer" entre os esnobados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Animação Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados