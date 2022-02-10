"Irmão do Jorel" ganha especial de carnaval e novos episódios

Vai ter serpentina, confete e muita folia neste Carnaval com o especial do “Irmão do Jorel”, febre nacional criada pelo capixaba Juliano Enrico. A partir do dia 25 de fevereiro, os fãs da série poderão conferir os novos episódios do “Especial Carnaval Bruttal”, às 19h15, no Cartoon Network e na HBO Max.
Nessa nova aventura, a família do “Irmão do Jorel” quase desiste do Carnaval quando uma marca de refrigerante patrocina a festa, padronizando todas as fantasias e tocando sempre a mesma marchinha. Tudo muda quando vovó Juju se perde no meio da multidão e agora todos vão ter que mergulhar na maior festa popular do planeta para manter a família unida.
Além do especial, os fãs ainda vão poder assistir aos novos episódios da quarta temporada na HBO Max. A plataforma também vai disponibilizar episódios anteriores para todo mundo curtir com essa família animada. Nessa leva, o destaque é para o retorno do rapper Emicida como Kassius Kleyton e o centésimo episódio.
SOBRE "IRMÃO DO JOREL"
Idealizada pelo capixaba Juliano Enrico, o desenho começou a ser desenvolvido em 2002. Fruto de inspirações de registros da família de Enrico dos anos 80 e 90, os personagens e elementos da série nasceram. Sucesso na TV desde a sua estreia em 2014 e indicada ao prêmio de melhor animação infantil pelo Emmy Kids, "Irmão do Jorel" conta a história do filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores.
Com a ajuda de sua melhor amiga Lara, o Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida em um ritmo alucinante e divertido, sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão mais velho, lindo e popular.