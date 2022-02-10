"Irmão do Jorel" ganha especial de carnaval e novos episódios

Especial de Carnaval do "Irmão do Jorel" Crédito: Divulgação/CartoonNetwork

Vai ter serpentina, confete e muita folia neste Carnaval com o especial do “Irmão do Jorel”, febre nacional criada pelo capixaba Juliano Enrico. A partir do dia 25 de fevereiro, os fãs da série poderão conferir os novos episódios do “Especial Carnaval Bruttal”, às 19h15, no Cartoon Network e na HBO Max.

Nessa nova aventura, a família do “Irmão do Jorel” quase desiste do Carnaval quando uma marca de refrigerante patrocina a festa, padronizando todas as fantasias e tocando sempre a mesma marchinha. Tudo muda quando vovó Juju se perde no meio da multidão e agora todos vão ter que mergulhar na maior festa popular do planeta para manter a família unida.

Série "Irmão do Jorel" ganha especial de Carnaval Crédito: Divulgação/CartoonNetwork

SOBRE "IRMÃO DO JOREL"

Idealizada pelo capixaba Juliano Enrico, o desenho começou a ser desenvolvido em 2002. Fruto de inspirações de registros da família de Enrico dos anos 80 e 90, os personagens e elementos da série nasceram. Sucesso na TV desde a sua estreia em 2014 e indicada ao prêmio de melhor animação infantil pelo Emmy Kids, "Irmão do Jorel" conta a história do filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores.