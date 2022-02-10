Jennifer Lopez afirma que se "sentiu nua" no cinema em "Case Comigo"

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Uma das divas do showbiz norte-americano, Jennifer Lopez (belíssima como sempre) está de volta aos cinemas após a elogiada atuação em "As Golpistas" (2019), drama policial que quase lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Atriz Coadjuvante.

Em seu novo projeto para as telonas, "Case Comigo", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10), a estrela revelou, durante entrevista de lançamento da comédia romântica, que contou com participação de "HZ", que se sentiu "nua pela primeira vez no cinema".

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Calma, respira... vamos explicar! Na verdade, a beldade fez uma metáfora, ao dizer que, para dar autenticidade ao papel de Kat Valdez, estrela da música perseguida por fotógrafos e com a vida amorosa em frangalhos, resolveu se expor inteiramente de corpo e alma e levar experiências da vida real para as telonas.

Em "Case Comigo", Lopez vive uma cantora que, momentos antes de casar com um astro da música pop, Bastian (Maluma), descobre que o noivo estava tendo um caso com sua assistente. Em meio a uma crise nervosa, resolve se casar com um estranho na plateia (!), Charlie (Owen Wilson).

"(Fazer o filme) foi como expor minha alma nua. Muito mais desconfortável do que interpretar uma personagem que não tem nada a ver com você. Trouxe uma experiência real de vida para o papel, de uma maneira que nunca fiz antes", revela Jennifer Lopez.

A estrela detalha as semelhanças entre sua vida e os dilemas da personagem. "A Kat é uma superestrela e uma confiante mulher de negócios, mas também é uma pessoa normal, uma garota que se sente sozinha, precisando de amor. Deseja ter um lar, pois vive como cigana, viajando pelo mundo sem encontrar seu lugar. Tem muitas coisas a respeito disso que eu posso entender como ninguém mais entende", defende, expondo um pouco da intimidade.

Voltando à comédia - que foi bem recebida pela crítica internacional -, Lopez explica como uma diva acostumada a uma vida de luxos acabou se interessando por um professor de matemática que leva uma vida comum, tipo gente como a gente.

“No início, Kat está prestes a se casar. Pensa que a vida vai ser algo determinado. Num segundo, tudo desmorona. Obviamente, sente culpa por não ver certas coisas, mas faz uma escolha espontânea de casar com alguém da plateia. E é assim que ela conhece Charlie (Wilson). Com isso, acaba encontrando alguém que a vê como ela é. Tendo em conta que Charlie não se interessa por celebridades, não sabe como é famosa e a ama como ela é. É bom ver como pessoas bem diferentes podem se unir e se apaixonar. O Owen (Wilson) é surpreendente. Ele (Charlie) a ajuda a crescer e se enxergar pela primeira vez".

Além de Jennifer Lopez e Owen Wilson, "Case Comigo" - que é baseado em um graphic novel de Bobby Crosby e Remy "Eisu" Mokhtar - também traz o cantor colombiano Maluma fazendo sua estreia em um longa-metragem. Por conta da pandemia do novo coronavírus, Lopez e Maluma chegaram a filmar uma cena de suas casas para poder completar o filme.

REALIDADE

Diretora da comédia romântica, Kat Coiro (da série "Disque Amiga para Matar", da Netflix) conta que usou exemplos da vida real de Jennifer e Maluma para dar autenticidade ao filme.

Cena do filme "Case Comigo", em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Divulgação/Universal Pictures

"A única maneira de fazer este projeto funcionar era ter a Jennifer (Lopez) no papel principal. Ela entende deste mundo e sabe como atuar no (ginásio) Madison Square Garden (em Nova York, onde algumas cenas foram gravadas). Obtivemos também muitas informações do mundo dos famosos com Maluma. Ele circula com uma comitiva grande. Então, pensei, o Bastian (personagem do cantor) precisa de uma comitiva grande", detalha a realizadora.