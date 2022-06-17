De Fusca, trupe percorre 25 cidades do ES levando espetáculo gratuito

O coletivo cultural Boyásha Trupe de Teatro levará apresentações gratuitas a cidades do ES e MG Crédito: Patrick Benevides

Extra, Extra!!!! Uma trupe mambembe - mantendo intacta a tradição renascentista da Commedia Dell'arte - está chegando em sua distinta localidade, levando espetáculo e oficina cultural...

É assim que podemos "apresentar" o projeto "Caravana Roda Boyásha". Nele, a Boyásha Trupe de Teatro, coletivo cultural de Vila Velha, vai circular de Fusca por 25 cidades capixabas e uma mineira apresentando, gratuitamente, a montagem "A Charanga dos Proscritos", além de promover um curso de qualificação artística.

Os eventos - que contam com apoio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - acontecem em áreas livres, como praças, píeres e ruas.

A viaggio (jornada), como diria os italianos do teatro de rua, começa nesta sexta (17), no Píer de Itaipava, em Itapemirim, Sul do Estado, e promete terminar apenas na Praça do Papa, em Vitória, dia 14 de agosto. A agenda é a mesma para cada localidade (veja a lista de cidades abaixo): a oficina começa sempre às 16, com a peça sendo apresentada às 20h.

"É um compromisso da classe artística sair dos grandes centros e democratizar a cultura, levando arte para locais com pouco acesso. Além disso, o fato de nos apresentarmos em áreas livres, como as ruas, é um agente facilitador. Afinal, muitas cidades, especialmente as do interior, não possuem aparelhos culturais que possam receber algumas montagens", destaca Murilo Iglesias, um dos quatro integrantes da Boyásha, que está completando 13 anos de atividades.

Ah, sim: em algum momento do texto você pode estar se perguntando o que seria Boyásha. Iglesias faz questão de explicar. "Faz parte do dialeto cigano/romane e quer dizer artista da estrada. Na verdade, há cerca de 600 anos no leste europeu (mais precisamente na região dos Balcãs) uma família circense cigana usava esse sobrenome", detalha.

SÁTIRA

"A Charanga dos Proscritos" foi montado pela primeira vez em 2019. Em tom satírico, e a bordo de um fusca vermelho "detonado", apelidado "carinhosamente" de Penúria, os artistas apresentam uma montagem baseada em "A Revolução dos Bichos", de George Orwell. "Usamos a fábula para debater os rígidos regimes autoritários, muito em voga nos dias atuais", despista Murilo, dizendo que a apresentação é toda feita no automóvel, que se transforma em um palco, com direito a sistema de luz e som.

Em relação à oficina, ela conta com cerca de 30 vagas, para cada dia, com inscrições podendo ser feitas por meio do WhatsApp (027) 99518-0727. Os interessados já podem entrar em contato e se inscrever no curso a ser ministrado em sua cidade, independente da data da apresentação.

"Formatamos uma oficina de iniciação artística, que passeia entre o teatro, audiovisual, música e literatura. É voltada para todo tipo de público e faixa etária, mas pode ser melhor usufruída por professores, técnicos da área cultural, agentes culturais e coletivos artísticos e sociais", complementa.

CONFIRA AS APRESENTAÇÕES DA "CARAVANA RODA BOYÁSHA"