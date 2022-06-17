De religião à temática LGBTQIA+: 7 livros capixabas lançados em 2022

Livros capixabas abordam assuntos diversos, como religião e representatividade Crédito: Montagem/Divulgação

Valorizar a literatura é fundamental para o enriquecimento cultural e intelectual. Através dos livros, somos capazes de não só conhecer outros universos, mas também exercitar a nossa própria interpretação e opinião acerca de assuntos variados. Sendo assim, o hábito da leitura nos permite expandir os conhecimentos, sendo um convite a novas maneiras de pensar e entender o mundo.

Com ajuda de editais e editoras capixabas, a literatura capixaba segue em alta produção. Para mostrar um pouco do que está sendo feito, HZ traz as novidades dos últimos meses. Entre os lançamentos mais recentes, há temáticas como arte, representatividade LGBTQIA+ (questões de gênero e sexualidade), histórias curiosas dentro da religião, comportamento, aventuras, amor, esperança e paz. Confira a lista com 7 obras para você embarcar no universo que mais desperta a sua curiosidade e interesse.

"CENTELHA" - CRISTINA REZENDE

Livro "Centelha" Crédito: Cristina Rezende

O livro “Centelha”, da artista visual Cristina Rezende, nascida em Minas Gerais e residente no Espírito Santo há 30 anos, traz a inspiração e a intuição que está presente durante o processo de criação de suas obras. Com uma técnica desenvolvida a partir de suas próprias experimentações e mentoriada pelo Artista Plástico Miguel Fabruccini na Itália, Cristina além de ser a escritora do livro, conta numa linguagem romantizada o que ronda sua arte, mostrando a sua principal “Musa Inspiradora” que são as Praias e o mar de Vila Velha e Vitória.

“Exclamo palavras de gratidão a cada sol que nasce e não há como conter a emoção com esse espetáculo divino a cada manhã. Imagine…todas aquelas cores, o reflexo das luzes nas ondulações do mar, as gaivotas voando com barulho animador ao nosso redor, as tartarugas e golfinhos nadando ao nosso redor e o silêncio em meio ao delicioso barulho do mar, o vento suave no rosto, a água morna nas mãos em cada remada e o respingo das águas azuis esverdeadas do nosso mar no rosto. É definitivamente o maior presente que eu, como artista, poderia ter.”

O livro foi prefaciado por diversas personalidades, como, o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, Fabrício Noronha, o casal de colecionadores de artes e empresários, Bill e Sinésia Karol dos USA.

SERVIÇO

“Centelha”

Autora: Cristina Rezende

Cristina Rezende Valor: R$ 70

R$ 70 Venda: através do celular (27) 999817997 ou na Amazon a partir da próxima semana

“TOPA ACEITAR SEU DESTINO?” - JULIANA MARTINS

Livro “Topa Aceitar seu Destino?” Crédito: Gleyssa Quirino Dias Martins

Lançado no dia 11 de junho, na Casa da Memória, em Vila Velha, o livro “Topa Aceitar seu Destino?”, da arquivista Juliana Martins, chega ao público capixaba. A obra, composta por 20 capítulos, colabora com a representatividade lésbica no cenário capixaba e também provoca reflexões quanto aos diversos "destinos" que são propostos às mulheres negras e lésbicas todos os dias no Brasil, trazendo, através da leveza de um romance, situações que carecem de discussão na sociedade, como o racismo, a lesbofobia e a misoginia.

“O livro é um sonho desde muito nova. Eu crio histórias desde os cinco anos de idade e escrevo há mais ou menos 10 anos. Agora, por meio do edital da Secult, tenho a oportunidade de compartilhar a minha escrita e isso me deixa muito feliz. Especialmente por lançar no mês do orgulho LGBTQIA+”, cita a autora.

A obra tem como palco principal de sua trama a cidade de Vila Velha, possibilitando ao leitor conhecer, sob a perspectiva da personagem principal, Christina, pontos turísticos e de relevância histórica para a cidade, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Convento da Penha, o Parque da Prainha e o Morro do Moreno.

SERVIÇO

“Topa Aceitar seu Destino?”

Autora: Juliana Martins

Juliana Martins Valor: R$ 40

R$ 40 Venda: (27) 99628-1027

"MARIA TUPANSY - O AUTO DA ASSUNÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA" - FELIPE DE ASSUNÇÃO SORIANO

Livro "Maria Tupansy - O Auto da Assunção de São José de Anchieta" Crédito: Padre Felipe de Assunção Soriano

O livro "Maria Tupansy - O Auto da Assunção de São José de Anchieta", do Jesuíta Felipe de Assunção Soriano, retrata a primeira Virgem Maria do Brasil como uma indígena e que foi objeto de devoção no Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Anchieta (Aldeia de Reritiba), ainda em 1590.

Segundo o autor, o estudo teve por objeto o auto “Quando levaram uma imagem a Reritiba”, preparado por José de Anchieta para a inauguração da Igreja da Missão Jesuítica em 15 de agosto de 1590 (Santuário Nacional de São José de Anchieta). Como propõe o título, ao reunir várias nações indígenas para o festim, Anchieta proclama que em terras capixabas seja apresentada aos índios do Brasil Maria Tupansy – Mãe de Deus.

“Nossa aproximação leva em conta alguns elementos que confirmam a originalidade da obra anchietana, ao desvelar a Virgem de Reritiba como mulher, indígena, guerreira e Senhora da aldeia. Destaca-se seu protagonismo cênico, pois todos os atos estão referidos à nossa personagem enquanto comprometida com o projeto catequético jesuíta. Queremos destacar alguns desses elementos que constituem novidade à investigação”, explica o padre Jesuíta, Felipe de Assunção Soriano.

O primeiro deles é o fato de o espetáculo não possuir título, isto é, o auto não foi nomeado por José de Anchieta. O segundo elemento leva em conta as raízes profundas da experiência mariana de José de Anchieta, sendo abundante em sua biografia. Destaca-se aqui o seu poema nas areias da praia de Iperoig com mais de 5 mil versos.

SERVIÇO

"Maria Tupansy - O Auto da Assunção de São José de Anchieta"

Autor: Felipe de Assunção Soriano

Felipe de Assunção Soriano Valor: R$ 40

R$ 40 Venda: Portal Edições Loyola / Amazon

"RECEITA DE FAMÍLIA” - HUGO ESTANISLAU

Livro "Receita de Família” Crédito: Hugo Estanislau

Em "Receita de Família”, Hugo Estanislau aborda questões de gênero e sexualidade com ironia e acidez. O quarto livro do escritor capixaba de Caricaica, lançado pela editora paulista Urutau, traz, em seus 29 contos, histórias que caminham entre o ordinário e o absurdo, sem perder o bom-humor e o sarcasmo.

Entre os ingredientes de “Receita de Família" estão temas como a homofobia, machismo, racismo que denunciam a realidade dura de alguns personagens. Mas há, também, contos sobre o fazer literário, infância e questões de gênero e sexualidade lgbtqia+. A geografia de uma Cariacica e uma Vitória caótica costuram todos os contos, que aparentam ser ambientados em um futuro próximo distópico.

O livro é dividido em quatro partes como um jantar completo a ser saboreado: “Entrada”, “Bebida”, “Prato principal” e “Sobremesa”. O autor Hugo Estanislau explica que a divisão é uma forma de tornar a leitura mais dinâmica. “Eu quis fazer uma comparação do processo de ler um livro ao ato de comer, uma vez que o intuito é servir o leitor de uma refeição completa e gradativamente mais nutritiva – e, ao mesmo tempo, indigesta em cada etapa”, explica.

SERVIÇO

“Receita de Família”

Autor: Hugo Estanislau

Hugo Estanislau Valor: R$ 40

R$ 40 Venda: Instagram / @estanislau.hugo

“UM SONHO DE GATO” - ANTÔNIA SIMON COMPER

Livro Um Sonho de Gato Crédito: Divulgação

A relação de amor e carinho entre Antônia Simon Comper, de apenas oito anos, e seu gatinho de estimação Bob está eternizada no livro “Um sonho de gato”, que será lançado no próximo dia 02 de julho, às 9h30, na Biblioteca Municipal de Vitória. O livro conta com ilustrações de Lu Bicalho e supervisão da escritora infantil Eliana Zandonade.

Apaixonada por histórias, Antônia narrou suas aventuras com Bob, um gato mágico, que posteriormente passou a existir na vida da pequena. "Quem cuida dele é a mamãe. Ela dá ração, troca a areia e limpa o xixi. Eu dou carinho e brinco com ele. Eu e meu irmão Miguel (sete anos) jogamos o ratinho e ele pega de volta. Já até imaginei conversar com ele, como no livro", disse Antônia que, sem nenhuma restrição, relatou que gosta mesmo é da diversão.

Bob não é o primeiro pet de Antônia. Ela já teve dois peixes e dois hamsters. Mas é com o gatinho que ela se realizou. “Não sabia que ia ganhar um gato de verdade, achava que era só na minha imaginação. Eu sonhava a noite com ele, imaginava que ele seria cinza com olhos verdes. Encontrar meu gatinho na vida real foi mágico. Mesmo com arranhões e mordidas, ele é muito carinhoso e fofinho, gordinho e muito bonitinho também", contou.

SERVIÇO

Lançamento do Livro Um Sonho de Gato

Onde: Na Biblioteca Municipal de Vitória

Na Biblioteca Municipal de Vitória Quando: Sábado (02 de julho)

Sábado (02 de julho) Horário: 09h30

"AGRESSÃO: FUNDAMENTOS BIOPSICOSSOCIAIS - UM TRATADO SOBRE PSEUDOCIÊNCIA E IDEOLOGIA” - VIVIANE MELO

"Agressão: fundamentos biopsicossociais - um tratado sobre pseudociência e ideologia” Crédito: Viviane Melo

Seria a violência humana um prolongamento de traços esboçados por um primata visceralmente propenso a matar? Todos os tipos de violência que marcam a história da humanidade teriam um mesmo princípio? A agressividade do ser humano tem caráter instintivo? Qual seria a relação entre agressividade, violência e barbárie?

Em busca de sanar essas dúvidas, a obra "Agressão: fundamentos biopsicossociais - um tratado sobre pseudociência e ideologia”, da autora Viviane Melo, aborda o comportamento agressivo do ser humano. Assim o livro busca analisar teorias pseudocientíficas usadas ao longo da história para fundamentar ideologias políticas que fomentaram e ainda fomentam a agressividade humana contra grupos sociais diversos. Segundo a escritora, principalmente contra aqueles cuja ideologia política seja contrária aos ideais dos agressores.

SERVIÇO

"Agressão: fundamentos biopsicossociais - um tratado sobre pseudociência e ideologia”

Autora: Viviane Melo

Viviane Melo Valor: R$ 24,90

R$ 24,90 Venda: Amazon (Kindle)

“SOBRE JOVENS E ADULTOS” - ESTUDANTES DA EJA

Livro “Sobre Jovens e Adultos” Crédito: Elaine Dal Gobbo

Trinta e cinco estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São Jorge, em Rio Marinho, Cariacica, lançaram um livro de micro crônicas e micro poesias na última quinta-feira (9). Intitulado “Sobre Jovens e Adultos”, o livro foi organizado pela jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo e pelo escritor, músico e produtor cultural Emmanuel 7Linhas.

O livro é resultado de um projeto aprovado no edital de 2021 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Cariacica João Bananeira. Para sua concretização, os organizadores realizaram oficinas de micro crônicas e micro poesias na escola para os estudantes da EJA, por meio das quais discutiram sobre cada um dos gêneros literários. A partir daí, os alunos produziram os textos.

“A experiência de ministrar as oficinas foi muito importante, creio que ensinamos bastante coisa, mas também aprendemos muito, com certeza. O resultado foi maravilhoso. Deixamos os alunos livres para escrever sobre o que quisessem. As temáticas escolhidas variaram bastante. Eles abordaram questões como amor, esperança, família, paz, natureza, sonhos, lembranças da infância, suas origens. Quem tiver acesso ao livro vai ter em mãos um produto que é resultado de várias experiências de vida”, diz Elaine.

Como o projeto foi possível por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Cariacica João Bananeira, a ideia é que a comunidade escolar possa conhecer a história do personagem que dá nome a essa política pública. A ideia de realização do projeto literário com estudantes da EJA surgiu quando Elaine Dal Gobbo lançou seu primeiro livro de crônicas, Trânsitos de Alma, em março de 2021.

“Acabei descobrindo ali um universo de pessoas que tiveram o direito à educação negado por causa de fatores diversos, por exemplo, a impossibilidade de conciliar trabalho e estudo, tendo que optar pelo trabalho por uma questão de sobrevivência”, diz a organizadora.