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Cadeira 10

Jonas Reis é eleito o novo imortal da Academia Espírito-santense de Letras

O jornalista  foi eleito para cadeira 10 da instituição, antes ocupada por Anna Bernardes da Silveira Rocha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 20:17

Jonas Reis
O novo acadêmico foi eleito por maioria dos votos dos acadêmicos presentes Crédito: Arquivo pessoal
O jornalista, escritor e advogado Jonas Rosa dos Reis é o novo imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). Jonas Reis foi eleito para cadeira 10 da instituição, antes ocupada por Anna Bernardes da Silveira Rocha, falecida em junho de 2021, aos 93 anos.
A reunião ordinária foi realizada na noite desta segunda-feira (13), na sede da AEL, também conhecida como Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade.
O novo acadêmico foi eleito por maioria dos votos dos acadêmicos presentes. Seis escritores concorreram à vaga nos critérios estabelecidos em edital pela Academia Espírito-santense de Letras. De acordo com o Estatuto da AEL, a posse do novo acadêmico ocorrerá no prazo de 180 dias.

HISTÓRIA

Jonas Rosa dos Reis nasceu na Vila de Monte Carmelo, então município de Colatina e hoje distrito de Alto Rio Novo, no noroeste do Espírito Santo. É escritor, advogado e jornalista, formado em Comunicação Social e em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro.
Atuou nos principais órgãos de imprensa do Espírito Santo, com passagem pelos jornais A Gazeta e A Tribuna, e também em rádio e televisão. Ingressou no serviço público por concurso e se aposentou no Tribunal de Contas do Estado como Auditor de Controle Externo. Teve contos e crônicas incluídos em diversas publicações, até começar a trabalhar narrativas mais longas.

OBRAS

Entre suas crônicas premiadas, "Rumo à estação Vitória" recebeu o prêmio de primeiro lugar em concurso realizado pela Prefeitura de Vitória, e aparece na publicação "Palavras da Cidade", volume 4, de 1991. Outras duas crônicas aparecem na mesma publicação, com menção honrosa.
Em 2007, Jonas Reis ficou em primeiro lugar no Concurso Nacional de Monografias realizado pelo Colégio de Corregedores dos Tribunais de Contas do Brasil.
Em 2010, foi premiado no concurso de microcontos 3ª Twitteratura, com o seguinte microconto: "Viveu de forma devassa. Um dia, reencontrou-se com Deus. “Quanto tempo!”, disse o Senhor. “Parece que foi ontem”, retrucou". O microconto serviu como influência e aparece em seu primeiro romance, escrito em 2013. "O santo dos últimos dias – Quem amou Solange de Belleview?" foi premiado pela Secretaria do Estado da Educação do Espírito Santo.
Em 2018 lançou "Viagem à alma do Brasil", relato de viagem que empreendeu por todas as regiões do Brasil, ouvindo sua gente simples, revelando a história local e descortinando cenários longínquos do Brasil. Em 2019 “Viagem à alma do Brasil” ganhou edição em Inglês, "Trip out to the soul of Brazil".
Ainda em 2019, Jonas Reis lançou seu primeiro livro infantojuvenil, "A lenda do lagarto azul", selecionado pelo Edital de Produção e Difusão de Obras Literárias da Secretaria de Estado da Cultura.

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