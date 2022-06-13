Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na web

Rafaella viraliza no Instagram com seus bonecos de palito

As milhões de visualizações nas redes sociais mudaram a vida profissional da ilustradora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 14:33

Ilustradores bombam na web reproduzindo memes
Ilustradores bombam na web reproduzindo memes Crédito: Reprodução/Instagram/@rafellatuma
"Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor... Se sou o senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira da barata, ela tem uma perna só." É assim que começa o vídeo que viralizou e fez com que o perfil de Rafaella Tuma crescesse no Instagram e TikTok. Com o lema "me divirto desenhando pra você se divertir assistindo", ela já chegou a mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.
A ilustradora de 33 anos já publicava alguns de seus trabalhos na rede social, mas começou a apostar nos vídeos com bonecos de palitinhos em março deste ano.
Depois que o áudio do cordeirinho caiu no gosto do público, outros vídeos já publicados em seu perfil começaram a receber mais visualizações. Por exemplo, o vídeo no qual um menino mudou a letra do Hino Nacional e até Marte entrou pra brincadeira, e já tem mais de 19 milhões de visualizações.
Outro trabalho que conquistou o público foi o da Alice, que recebeu vários xingamentos da amiguinha que ligou para chamá-la pra brincar: já são mais de 22 milhões de visualizações.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a ilustradora diz estar ainda entendendo o que aconteceu para receber tanta gente nova no seu perfil. "Fico enfurnada em casa criando os vídeos e não consigo acompanhar o que está acontecendo, mas está sendo muito bom", comenta.

Mudança de vida

Para Rafaella, é uma mudança de vida, não só no seu perfil do Instagram. Ela explica que, antes de investir no novo perfil, já trabalhava com animação e ilustração, mas era algo diferente voltado só para TV e publicidade.
"Antes meu trabalho era terceirizado: eu entrava no projeto para fazer a animação e era contratada como ilustradora pela agência responsável. Agora é diferente, tenho voz porque quem me contrata sabe o que faço e é exatamente por isso que me procura", diz.
Além dessa mudança nos processos de trabalho, Rafa avisa que a curadoria para encontrar o áudio ideal e começar a trabalhar na ilustração também é uma parte do projeto que demanda tempo.
Muitas vezes, um áudio que ela apostava que não faria sucesso viraliza e ganha um espaço na agenda de memes do público. "Nos primeiros, o processo era chato, porque eu passava o dia procurando áudio e não queria limitar a nenhum público. Meu intuito sempre foi um conteúdo leve. E, para filtrar o áudio dentro dos critérios que estabeleci, trabalhava horas. Demorava mais para encontrar o áudio do que para desenhar. Mas logo mudou porque começou a ficar mais interativo com o público", conta.
A ilustradora lembra que, aos poucos, os mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok começaram a enviar áudios pessoais - atualmente ela já tem um acervo com esses pedidos. "Nesse arquivo há alguns muito bons, inéditos, que trazem elementos de surpresa para o público."
Já o áudio do "cordeirinho", que trouxe boa parte da visibilidade conquistada por Rafaella nas redes, tinha sido um meme passageiro no TikTok, em que as pessoas estavam dublando o áudio - mas foi a ilustração de Rafa que fez com que a musiquinha ganhasse o público. "Trabalhei na melhor parte do áudio, que já era muito bom. Então acredito que isso fez reviver o meme", explica.

Sucesso

Dentre os 40 vídeos já publicados no seu perfil do Instagram, Rafa conta que alguns conteúdos quase não foram ao ar, como o vídeo da dentadura. "São duas mulheres conversando sobre ficar com homem de dentadura - eu tinha achado engraçado, mas, no dia de postar, fiquei com receio. Temia que acabasse com meu engajamento (que estava indo bem), mas teve mais de 12 de milhões de visualizações", lembra.
A criatividade de Rafaella Tuma chamou a atenção de Ivete Sangalo, que entrou para o universo dos bonecos de palitinhos e ganhou uma homenagem especial da ilustradora em seu aniversário de 50 anos. No vídeo, os filhos da cantora aparecem para parabenizá-la. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Lázaro Ramos e Sônia Bridi vão compor o júri de festival multimídia em SP

Tesão de Mário de Andrade por homens surge em obra erótica que agora vem à tona

De flâmulas a caixinhas de fósforo: veja coleções inusitadas de capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados