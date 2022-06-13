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Literatura

Flip anuncia três curadores para sua 20ª edição, agora presencial

Festa Literária Internacional de Paraty acontece entre 23 e 27 de novembro deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 08:40

Festa Literária Internacional de Paraty
Festa Literária Internacional de Paraty Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Depois de realizada virtualmente nos dois últimos anos, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, anunciou que sua 20ª edição voltará ao formato presencial, entre 23 e 27 de novembro deste ano, na cidade litorânea fluminense.
Também foram anunciados os curadores, repetindo a experiência do ano passado quando a função não ficou localizada a apenas uma pessoa - para essa edição, os convidados são a jornalista gaúcha Fernanda Bastos, a professora da UFBA Milena Britto, e Pedro Meira Monteiro, que é de São Paulo, mas trabalha como professor na Universidade de Princeton, nos EUA.
"Foi a motivação em nos aproximar de leitores de diversas comunidades e territórios que nos levou a esses nomes", disse Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, em comunicado à imprensa. "Cada um dos três, à sua maneira, está atento à formação de leitores com novas sensibilidades em diferentes partes do País e do mundo. Essa escolha é, de certa forma, uma celebração da origem da Flip."

EIXO

Segundo Munhoz, a escolha dos curadores dá prosseguimento à decisão de, no ano passado, colocar a Flip como um espaço de reflexão e imaginação sobre o mundo. É o que também justifica a seleção de profissionais que atuam fora do eixo Rio-São Paulo para montar a programação.
"A construção de vínculo entre essas duas dimensões, local e universal, é uma das coisas mais potentes que a literatura propicia", comenta Munhoz.

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