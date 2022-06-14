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Disco perdido de Gilberto Gil gravado em Nova York em 1982 é resgatado

Músico ganha mostra digital com mais de 41 mil imagens e 900 vídeos e gravações históricas em seu aniversário de 80 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 11:19

O cantor Gilberto Gil foi eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras
O cantor Gilberto Gil  Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Gilberto Gil ganhou nesta terça (14) um museu virtual na plataforma Google Arts & Culture. A mostra digital, lançada no ano em que o cantor faz 80 anos e se tornou um imortal da Academia Brasileira de Letras, tem um acervo com mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas digitalizados.
Um dos destaques é um disco nunca lançado, gravado em 1982 em Nova York e que se perdeu quando o compositor voltou ao Brasil.
O álbum foi encontrado pelos pesquisadores Chris Fuscaldo e Ricardo Schott durante o processo de pesquisa e digitalização dos materiais do artista. Todas as faixas estão disponíveis para audição, incluindo gravações inéditas como "You Need Love".
Intitulada "O Ritmo de Gil", a mostra realizada em parceria com o Instituto Gilberto Gil tem uma coleção de itens da trajetória de um dos expoentes da Tropicália, e se vale de documentos, fotos e vídeos para tratar da influência do cantor na cultura brasileira e internacional.
É dividida em três grandes partes - uma dedicada à sua música e discografia, outra sobre momentos de sua vida, incluindo fotos de família de sua infância e adolescência, e uma terceira sobre a influência de Gil no cenário global da música.
A mostra pode ser acessada em g.co/gilbertogil. Esta é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma, e está disponível em português, inglês e espanhol.

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