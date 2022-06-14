Festival de Itaúnas 2022 terá Mariana Aydar e Trio Dona Zefa; veja programação

São mais de 50 shows entre atrações e concorrentes nas oito noites do evento, que acontece de 16 a 23 de julho. Ingressos estão à venda
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 08:00

A cantora Mariana Aydar é uma das atrações do Festival de Itaúnas Crédito: Divulgação
O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está garantido em 2022. Pode separar a sapatilha e partir para o Bar Forró, local em que acontecerá o evento de 16 a 23 de julho, com mais de 50 shows entre atrações e concorrentes.
Entre as atrações deste ano está o Trio Xamego (SP), na abertura do Festival no dia 16. Também se apresentam Dorgival Dantas, Mestrinho, Mariana Aydar, Banda Rastapé e o Trio Dona Zefa, comemorando 20 anos de carreira.
Os ingressos para curtir os oito dias de festa já estão disponíveis. Eles variam de R$ 60 (individual por dia) a R$ 440 (pacote) e podem ser adquiridos no site Sympla.
A Comissão organizadora divulgou também os grupos classificados. ‎São mais de 10 mil reais em prêmios distribuídos para a melhor banda, segundo e terceiro lugares, melhor zabumbeiro, melhor trianguleiro, melhor sanfoneiro, melhor intérprete, entre outras premiações. Confira abaixo a programação e os concorrentes da 20ª edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit).

SERVIÇO

  • FENFIT 20° EDIÇÃO
  • Quando: de 16 a 23 de julho, às 22h
  • Onde: Bar Forró Itaúnas - Rua Ítalo Vasconcelos nº 05 – Vila de Itaúnas – Conceição da Barra
  • Ingressos antecipados: R$ 60 (Avulso de 18 a 21); R$ 70 (Avulso dias 16, 17, 22 e 23) e R$ 440 (Pacote /2º lote). Vendas em www.sympla.com.br
  • Classificação: 18 anos
  • Informações: (19) 98233-8869

PROGRAMAÇÃO

  • DIA 16
  • Atrações:
  • BERNADETE FRANÇA (SP) E FLÁVIO LEANDRO (PE)
  • TRIO XAMEGO (SP)
  • XAXADO NOVO E TANAKA DO PIFE (SP)
  • NANDA GUEDES E A SURUBA SONORA (SP)
  • DJ FABRICIO BRAVIM (ES)

  • DIA 17
  • Bandas Concorrentes
  • MARINA FLOR E BANDA/MG
  • ROBSON DO ROJÃO/SE
  • NANDO GÓIS/BA
  • MOINHO D'ÁGUA/DF
  • RICK REIS IN TRIO/SP

  • Atrações:
  • DORGIVAL DANTAS (RN)
  • BENICIO GUIMARAES (AL)
  • FABIANO SANTANA (ALEMANHA)
  • DJ FABRICIO BRAVIM

  • DIA 18
  • Bandas Concorrentes
  • TRIO De2/MG
  • ÍTALLO COSTA/PE
  • CATERETÊ/ES
  • VITOR MARIÁ/BA
  • BANDA DA FEIRA/SP

  • Atrações:
  • DIANA DO SERTÃO E BERNADETE FRANÇA (JUNTAS) (SP)
  • ENOK VIRGULINO (SP)
  • FORRÓFIÁ (ES)
  • DJ FABRICIO BRAVIM
  • DIA 19
  • Concorrentes
  • ANNE LOUISE SANFONEIRA E TRIO FLÔR DO NORTE/RR
  • IVAN GREG/PE
  • DECO BANDEIRA/ES
  • NEIDE GARA-PÉ/SP
  • O FORRÓ DE MANÉ VITOR/MG

  • Atrações:
  • TRIO SABIÁ (SP)
  • ERIVALDINHO (SE)
  • TIZIU DO ARARIPE (CE)
  • DJ FABRICIO BRAVIM

  • DIA 20
  • Concorrentes
  • JAMAICA FORROZEIRO/ES
  • SUDESTINO/SP
  • PEDRO FERREIRA/DF
  • ZEU AZEVEDO/BA
  • O LUZEIRO/MG

  • Atrações:
  • DIANA DO SERTÃO (SP)
  • MURILLO RAMALHO, ENOK VIRGULINO E MARCELO MIMOSO (SP)
  • TRIO JUAZEIRO (SP)
  • DJ FABRICIO BRAVIM

  • DIA 21
  • Concorrentes
  • FINAL DAS CONCORRENTES PARTE 1 - A SER ANUNCIADO DIA 20.07

  • Atrações:
  • DANILO RAMALHO, ZITO MENESES E MESTRINHO
  • Trio dos Sonhos com MESTRE GENNARO (PE), TIZIU DO ARARIPE (SP) E DIÓ DE ARAÚJO (SP)
  • BANDA RASTAPÉ (SP)
  • TRIO MARIBONDO (RJ)
  • DJ FABRICIO BRAVIM
  • DIA 22
  • Concorrentes
  • FINAL DAS CONCORRENTES PARTE 2

  • Atrações:
  • CONTERRÂNEOS (RJ)+ MARCELO MIMOSO (RJ)+ LUIZINHO CALIXTO (PB)
  • TRIO DONA ZEFA - 20 ANOS E CONVIDADOS (SP)
  • DJ FABRICIO BRAVIM

  • DIA 23
  • SHOW DA VENCEDORA DO FENFIT 20a EDIÇÃO
  • MARIANA AYDAR (SP)
  • MARIMELO (RJ)
  • MESTRINHO (SE)
  • DJ FABRICIO BRAVIM

Cultura itaúnas
