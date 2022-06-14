Festival de Itaúnas 2022 terá Mariana Aydar e Trio Dona Zefa; veja programação
O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está garantido em 2022. Pode separar a sapatilha e partir para o Bar Forró, local em que acontecerá o evento de 16 a 23 de julho, com mais de 50 shows entre atrações e concorrentes.
Entre as atrações deste ano está o Trio Xamego (SP), na abertura do Festival no dia 16. Também se apresentam Dorgival Dantas, Mestrinho, Mariana Aydar, Banda Rastapé e o Trio Dona Zefa, comemorando 20 anos de carreira.
Os ingressos para curtir os oito dias de festa já estão disponíveis. Eles variam de R$ 60 (individual por dia) a R$ 440 (pacote) e podem ser adquiridos no site Sympla.
A Comissão organizadora divulgou também os grupos classificados. São mais de 10 mil reais em prêmios distribuídos para a melhor banda, segundo e terceiro lugares, melhor zabumbeiro, melhor trianguleiro, melhor sanfoneiro, melhor intérprete, entre outras premiações. Confira abaixo a programação e os concorrentes da 20ª edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit).
SERVIÇO
- FENFIT 20° EDIÇÃO
- Quando: de 16 a 23 de julho, às 22h
- Onde: Bar Forró Itaúnas - Rua Ítalo Vasconcelos nº 05 – Vila de Itaúnas – Conceição da Barra
- Ingressos antecipados: R$ 60 (Avulso de 18 a 21); R$ 70 (Avulso dias 16, 17, 22 e 23) e R$ 440 (Pacote /2º lote). Vendas em www.sympla.com.br
- Classificação: 18 anos
- Informações: (19) 98233-8869
PROGRAMAÇÃO
- DIA 16
- Atrações:
- BERNADETE FRANÇA (SP) E FLÁVIO LEANDRO (PE)
- TRIO XAMEGO (SP)
- XAXADO NOVO E TANAKA DO PIFE (SP)
- NANDA GUEDES E A SURUBA SONORA (SP)
- DJ FABRICIO BRAVIM (ES)
- DIA 17
- Bandas Concorrentes
- MARINA FLOR E BANDA/MG
- ROBSON DO ROJÃO/SE
- NANDO GÓIS/BA
- MOINHO D'ÁGUA/DF
- RICK REIS IN TRIO/SP
- Atrações:
- DORGIVAL DANTAS (RN)
- BENICIO GUIMARAES (AL)
- FABIANO SANTANA (ALEMANHA)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 18
- Bandas Concorrentes
- TRIO De2/MG
- ÍTALLO COSTA/PE
- CATERETÊ/ES
- VITOR MARIÁ/BA
- BANDA DA FEIRA/SP
- Atrações:
- DIANA DO SERTÃO E BERNADETE FRANÇA (JUNTAS) (SP)
- ENOK VIRGULINO (SP)
- FORRÓFIÁ (ES)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 19
- Concorrentes
- ANNE LOUISE SANFONEIRA E TRIO FLÔR DO NORTE/RR
- IVAN GREG/PE
- DECO BANDEIRA/ES
- NEIDE GARA-PÉ/SP
- O FORRÓ DE MANÉ VITOR/MG
- Atrações:
- TRIO SABIÁ (SP)
- ERIVALDINHO (SE)
- TIZIU DO ARARIPE (CE)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 20
- Concorrentes
- JAMAICA FORROZEIRO/ES
- SUDESTINO/SP
- PEDRO FERREIRA/DF
- ZEU AZEVEDO/BA
- O LUZEIRO/MG
- Atrações:
- DIANA DO SERTÃO (SP)
- MURILLO RAMALHO, ENOK VIRGULINO E MARCELO MIMOSO (SP)
- TRIO JUAZEIRO (SP)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 21
- Concorrentes
- FINAL DAS CONCORRENTES PARTE 1 - A SER ANUNCIADO DIA 20.07
- Atrações:
- DANILO RAMALHO, ZITO MENESES E MESTRINHO
- Trio dos Sonhos com MESTRE GENNARO (PE), TIZIU DO ARARIPE (SP) E DIÓ DE ARAÚJO (SP)
- BANDA RASTAPÉ (SP)
- TRIO MARIBONDO (RJ)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 22
- Concorrentes
- FINAL DAS CONCORRENTES PARTE 2
- Atrações:
- CONTERRÂNEOS (RJ)+ MARCELO MIMOSO (RJ)+ LUIZINHO CALIXTO (PB)
- TRIO DONA ZEFA - 20 ANOS E CONVIDADOS (SP)
- DJ FABRICIO BRAVIM
- DIA 23
- SHOW DA VENCEDORA DO FENFIT 20a EDIÇÃO
- MARIANA AYDAR (SP)
- MARIMELO (RJ)
- MESTRINHO (SE)
- DJ FABRICIO BRAVIM