Arraiás prometem muito forró e comidas típicas no ES; veja programação

Tem arraiá até agosto no ES Crédito: Shutterstock

“Olha a chuva, gente.. é mentira. Olha a cobra, é mentira”. Deixando às lorotas a parte, a verdade mesmo é que este ano teremos festa junina. E para matar a saudade das comidas típicas, das brincadeiras características dessa época e, é claro, das quadrilhas, “HZ” preparou uma lista de arraiás “bom di mais sô” para curtir São João.

De festas pagas à gratuitas, uma coisa é certa: o que não vai faltar é animação. Então já pode tirar o traje caipira do armário e entrar no clima das quadrilhas. Os eventos acontecem em várias partes do Espírito Santo, com direito a correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria e muito quentão.

Vamos ao que interessa. Mais de vinte festas prometem agitar o Estado a partir deste mês; confira a lista

ARRAIÁ DOS NAMORADOS - SHOPPING MOXUARA

Chegou a temporada de uma das festas típicas mais animadas do ano: as festas juninas. Em Cariacica, já tem programação confirmada no Shopping Moxuara, que realiza até domingo (12 de junho) o Arraiá dos Namorados. São quatro dias de evento - que começou nesta quinta (9) - com quadrilha, área kids, comidas e bebidas típicas. A parte musical fica por conta de Havengar (sexta), Mauro Dblaze e Trio Capixaba (sábado) e Trio Mafuá (domingo). A festa acontecerá no estacionamento interno do shopping, das 17h à 0h. A entrada no evento é gratuita.

SERVIÇO:

Arraiá dos Namorado

Atrações: Festa junina com shows, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas

Festa junina com shows, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas Local: Shopping Moxuara, estacionamento interno - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

Shopping Moxuara, estacionamento interno - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica Data: de 09 a 12 de junho

de 09 a 12 de junho Horário: de 17h a 0h

de 17h a 0h Valor: Entrada gratuita

“ARRAIÁ DO Ê”

O “Arraiá do Ê”, organizado pela Paróquia São José, em Maruípe, vai ter muita música ao vivo e quadrilha. O evento está marcado para este sábado, 11 de junho, a partir das 19h, na praça matriz de Maruípe, em Vitória.

Serviço

Arraiá do Ê

Atrações: música ao vivo, quadrilha e comidas típicas

música ao vivo, quadrilha e comidas típicas Local: Praça matriz de Maruípe, em Vitória

Praça matriz de Maruípe, em Vitória Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 19h

ARRAIÁ DO BOM JESUS

A Comunidade Bom Jesus, em Guarapari, realiza a tradicional festa com Santa Missa, barraquinhas com comidas típicas, quadrilhas, músicas e muito mais. Dia 11 de junho, a partir das 19h. Rua Piratininga Camurugi, em Guarapari.

Serviço

Arraiá do Bom Jesus

Atrações : Santa Missa, barraquinhas com comidas típicas, quadrilhas, músicas

: Santa Missa, barraquinhas com comidas típicas, quadrilhas, músicas Local: Rua Piratininga Camurugi, em Guarapari

Rua Piratininga Camurugi, em Guarapari Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 19h

ARRAIÁ SANTA PAULA

O Arraiá Santa Paula promete uma festa agitada na pracinha do bairro de Vila Velha, com quadrilha, brincadeiras, barracas e comidas típicas. O evento vai acontecer neste sábado (11), a partir das 19h.

Serviço

Arraiá Santa Paula

Atrações: Quadrilha, brincadeiras, barracas e comidas típicas

Quadrilha, brincadeiras, barracas e comidas típicas Local: Na pracinha do bairro Santa Paula, em Vila Velha

Na pracinha do bairro Santa Paula, em Vila Velha Data: 11 de junho (sábado)

11 de junho (sábado) Horário: 19h

ARRAIÁ DA PAZ

O Arraiá da Paz chega em 2022 com muita quadrilha, barraca de doces, salgados e pescaria. As pessoas poderão curtir a festa neste sábado (11), a partir das 19h, na Comunidade Nossa Senhora da Paz, em Itaparica, Vila Velha.

Serviço

Arraiá da Paz

Atrações: quadrilha, barraca de doces, salgados e pescaria

quadrilha, barraca de doces, salgados e pescaria Local: Comunidade Nossa Senhora da Paz, em Itaparica, Vila Velha

Comunidade Nossa Senhora da Paz, em Itaparica, Vila Velha Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 19h

Festas juninas prometem muito milho e quentão Crédito: Pixabay

ARRAIÁ SOLIDÁRIO

As comunidades de Santo André e Patrimônio Histórico, em Carapina, na Serra, realizam o Arraiá Solidário com músicas, barraquinhas e comidas típicas. A festa está marcada para o dia 11 de junho, a partir das 18 horas.

Serviço

Arraiá Solidário

Atrações: músicas, barraquinhas e comidas típicas

músicas, barraquinhas e comidas típicas Local: Carapina, na Serra

Carapina, na Serra Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 18 h

ARRAIÁ DESENROLA COM ALEGRIA

O arraiá também chega em Santa Leopoldina. Vai ter muita diversão com festa com quadrilha, apresentação infantil, apresentação de bandas de forró e comidas tradicionais. O evento está marcado para o dia 11 de junho, às 19h30, na comunidade de Rio do Meio, região de Santa Leopoldina.

Serviço

Arraiá Desenrola com Alegria

Atrações: quadrilha, apresentação infantil, apresentação de bandas de forró e comidas tradicionais

quadrilha, apresentação infantil, apresentação de bandas de forró e comidas tradicionais Local: Comunidade de Rio do Meio, em Santa Leopoldina

Comunidade de Rio do Meio, em Santa Leopoldina Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 19h30

FESTA JUNINA UVV

Vem aí a Festa Junina da Universidade de Vila Velha. Com uma decoração típica e diversas atrações musicais do Estado e diversas surpresas, o arraiá acontece no espaço Na Vista, em Vitória. A programação conta com Trio Mafuá, Cariello, Pedro e Lucas, Koreia e Lukão.

Serviço

Festa Junina UVV

Atrações: Trio Mafuá, Cariello, Pedro e Lucas, Koreia e Lukão

Trio Mafuá, Cariello, Pedro e Lucas, Koreia e Lukão Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória

Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória Data: 11 de junho

11 de junho Horário: 18h

18h Valor: R$ 50 (pista, 1º lote)

R$ 50 (pista, 1º lote) Pontos de venda: Le Billet

ARRAIÁ DA COPA

O Centro Social Santa Mônica, em Guarapari, convida a todos para participar da Festa Junina de 2022. Vai ter apresentações dos educandos, grupos de quadrilha convidados, música e muita comida boa. Vista seu traje caipira e vá curtir a festa.

Serviço

Arraiá da Copa

Atrações: Apresentações, quadrilhas, música e comidas típicas

Apresentações, quadrilhas, música e comidas típicas Local: Centro Social Santa Mônica - Rua Mantenópolis Nº100, Bairro Bela Vista, Guarapari.

Centro Social Santa Mônica - Rua Mantenópolis Nº100, Bairro Bela Vista, Guarapari. Data: 11 de junho (sábado)

11 de junho (sábado) Horário: às 18h

às 18h Valor: Entrada franca

FLAME JUNINA

“Pula a fogueira Iaiá, pula a fogueira Ioiô”. É nesse fogaréu que a primeira Flame Junina do Victoria Pub anuncia sua chegada. Nas pickups, os DJs Doodles, Sapatristes, Ian DC, Dora e Tran vão tomar conta da pista. Entre as brincadeiras garantidas na festa, La Cadeira de Pegación, Jogo dos Dados e Bodyshot. E como a festa é junina, haverá ainda distribuição de quentão para as pessoas que chegarem cedo. Ainda terá pescaria (por R$5), com prêmios que vão de VIP para todas as outras festas do mês, bebidas e até beijar a hostess que ficará na barraca.

Serviço

Flame Junina

Atrações: DJs Doodles, Sapatristes, Ian DC, Dora e Tran

DJs Doodles, Sapatristes, Ian DC, Dora e Tran Local: Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória

Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória Data: 12 de junho

12 de junho Horário: 23h

23h Valor: R$ 15 (promocional)

R$ 15 (promocional) Pontos de venda: Sympla

FESTIVAL DE SÃO JOÃO DA MATRIX

Vai ter festa de São João em Cariacica também. A Matrix Music Hall apresenta o Festival de São João da Matrix. Mais de 30 atrações de forró vão passar pelos três dias de evento: 15, 18 e 19 de junho. Entre os artistas, estão Os Gargantas de ouro, Procópio Cowboy, Forró Viremexe e Isaias da Vanera.

Serviço

Festival De São João

Atrações: Dia 15/06 - Os Gargantas de ouro, Cristian e Anderson, Forró remelexo, Trio Kualysom, Kadu Vieira, Ricardinho Rhayne e Agita Brasil

- Os Gargantas de ouro, Cristian e Anderson, Forró remelexo, Trio Kualysom, Kadu Vieira, Ricardinho Rhayne e Agita Brasil Dia 18/06 - Procópio Cowboy, Edson mineiro e goiano, Lucas Lacerda, Trio coisa nossa, Engate do forró, Forró pegada mineira, Wandinho Show, Adriano Ferrari, Alan Carvalho e Banda, Fabiano Pisadinha, Will Sabber

Procópio Cowboy, Edson mineiro e goiano, Lucas Lacerda, Trio coisa nossa, Engate do forró, Forró pegada mineira, Wandinho Show, Adriano Ferrari, Alan Carvalho e Banda, Fabiano Pisadinha, Will Sabber Dia 19/06 - Os carreteiros, Luiz Paullo Forrozão, Forró Regaço, Os meninos de ouro, Os colibris de ouro, Elton e Sandro, Paulo cigano, Forró Nova onda, Nilson lemos, Fagner Forrozão e Seus teclados, Isaias da Vanera, Forró Viremexe

Os carreteiros, Luiz Paullo Forrozão, Forró Regaço, Os meninos de ouro, Os colibris de ouro, Elton e Sandro, Paulo cigano, Forró Nova onda, Nilson lemos, Fagner Forrozão e Seus teclados, Isaias da Vanera, Forró Viremexe Local: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica

Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica Data: 15, 18 e 19 de junho

15, 18 e 19 de junho Horário: 15/06 e 18/06 - às 20h / 19/06 - às 16h

15/06 e 18/06 - às 20h / 19/06 - às 16h Valor: de R$ 10 (meia entrada, 2º lote) a R$ 25 (Passaporte Único)

de R$ 10 (meia entrada, 2º lote) a R$ 25 (Passaporte Único) Pontos de venda: Le Billet

ARRAIÁ DE VITÓRIA - SHOPPING VITÓRIA

Fogueira, canjica e muito forró vão marcar o Arraiá de Vitória, que vai trazer toda a tradição das grandes festas de São João. A Festa Junina já começa animada com o famoso Trio Forrozão na próxima quarta-feira (15) e vai até o dia 19 de junho, e depois de 23 a 26 de junho, das 17h às 23h. O evento será realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal, e terá entrada gratuita. Além do Trio Forrozão, outras atrações musicais regionais serão destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha.

Serviço

Arraiá de Vitória

Atrações: Trio Forrozão, fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais

Trio Forrozão, fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais Local: estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória Data: de 15 a 19 de junho e de 23 a 26 de junho

de 15 a 19 de junho e de 23 a 26 de junho Horário: das 17h às 23h

das 17h às 23h Valor: Entrada gratuita

Trio Forrozão se apresenta em Vitória e Linhares Crédito: Divulgação

TRIO FORROZÃO - LINHARES

São 30 anos de muito xote, baião e forró pé-de-serra por esse Brasil afora. Tendo sempre como base o triângulo, a sanfona e a zabumba, o Trio Forrozão traz todo esse gingado para o Butiquim Do Gordinho, em Linhares, no dia 17 de junho. É assim, cantando o genuíno forró que o Trio promete envolver a energia da festa junina para o Norte do Estado.

Serviço

Trio Forrózão - Linhares

Atrações: Trio Forrozão

Trio Forrozão Local: Butiquim do Gordinho - R. Nair Durão Guimarães, 2-208 - Três Barras, Linhares

Butiquim do Gordinho R. Nair Durão Guimarães, 2-208 - Três Barras, Linhares Data: 17 de junho

17 de junho Horário: 18h

18h Valor: R$ 25 (Lote 1, Couvert Artístico)

R$ 25 (Lote 1, Couvert Artístico) Pontos de venda: Le Billet

BAILÃO VOADOR ESPECIAL ARRAYEAH

O Bailão Voador Especial Arrayeah será agitado com shows de Bloco do Sargento Pimenta (RJ), Xá da ìndia, Mafuá convidando André Prando e Bárbara Grecco, e DJ Fabrício Bravim. O evento acontece no dia 18 de junho, às 21h, no Privillège Vitória, Praia do Canto.

Serviço

Bailão Voador Especial Arrayeah

Atrações: Bloco do Sargento Pimenta (RJ), Xá da ìndia, Mafuá convidando André Prando e Bárbara Grecco, e DJ Fabrício Bravim

Bloco do Sargento Pimenta (RJ), Xá da ìndia, Mafuá convidando André Prando e Bárbara Grecco, e DJ Fabrício Bravim Local: Privillège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória

Privillège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória Data: 18 de junho

18 de junho Horário: 21h

21h Valor: R$ 40 (1 lote, meia)

R$ 40 (1 lote, meia) Pontos de Venda: Super Ticket

Super Ticket Classificação: 18 anos

PINK JUNINA

A festa junina mais rosa do Espírito Santo está marcada para o dia 24 de junho. No comando da música, DJ Milk (SP), Álvaro Nobre, Koreia e Alec. A festa ainda terá correio do amor e barraca do beijo. O evento começa às 23h, nas Pink Elephant, Praia do Canto.

Serviço

Pink Junina

Atrações: DJ Milk (SP), Álvaro Nobre, Koreia e Alec, além de correio do amor e barraca do beijo

DJ Milk (SP), Álvaro Nobre, Koreia e Alec, além de correio do amor e barraca do beijo Local: Pink Elephant - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória

Pink Elephant - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória Data: 24 de junho (sexta)

24 de junho (sexta) Valor: R$ 50 (pista)

R$ 50 (pista) Informações: (27) 99610-2707

(27) 99610-2707 Classificação: 18 anos

ARRAIÁ STOKED

Você está pronto? A melhor época do ano se aproxima, e com isso, a tradicional Festa Stoked organiza o primeiro arraiá do evento no dia 25 de junho (sábado) no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória. A festa junina chega com tudo que tem direito, como música boa, correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria e comidas típicas.

Serviço

Arraiá Stoked

Atrações: Música boa com Lamparina, Maholic, Chu Selecta e Tavão. Além de correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria, boca do palhaço, comidas típicas, decoração temática, exposição de arte e tatuagem.

Música boa com Lamparina, Maholic, Chu Selecta e Tavão. Além de correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria, boca do palhaço, comidas típicas, decoração temática, exposição de arte e tatuagem. Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória

Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória Data: 25 de junho

25 de junho Horário: 18h

18h Valor: R$ 50 (pista, 2º lote)

R$ 50 (pista, 2º lote) Pontos de venda: Le Billet

SÃO JOÃO CANTO DA PRAIA

Pula fogueira, iáiá, que o Arraiá do Canto da Praia chegou! Com decoração temática, comidas típicas e banda de forró, a festa de São João promete esse ano. O Canto da Praia fica localizado no final da Orla da Praia de Camburi, ao lado do Parque da Vale.

Serviço

São João Canto da Praia

Atrações: Decoração temática, banda de forró e comidas típicas

Decoração temática, banda de forró e comidas típicas Local: Canto da Praia - Orla da Praia de Camburi, ao lado do Parque da Vale

Canto da Praia - Orla da Praia de Camburi, ao lado do Parque da Vale Data: 25 de junho (sábado)

25 de junho (sábado) Informações: Instagram

ARRAIÁ DO ROCK 2022

Os rockeiros também não vão ficar de fora da festa. No Correria, em Vila Velha, a banda Chapeleiro Maluco (MG) agita o Arraiá do Rock. Haverá ainda decoração temática, touro mecânico, pipoca e quentão grátis. O evento está marcado para o dia 25 de junho, às 22h, no Correria, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Serviço

Arraiá do Rock 2022

Atrações: banda Chapeleiro Maluco (MG), decoração temática, touro mecânico, pipoca e quentão grátis

banda Chapeleiro Maluco (MG), decoração temática, touro mecânico, pipoca e quentão grátis Local: Correria - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, em Vila Velha

Correria - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, em Vila Velha Data: 25 de junho

25 de junho Horário : 22h

: 22h Valor: R$ 20 (antec.)

R$ 20 (antec.) Informações: (27) 98116-3325

(27) 98116-3325 Classificação: 16 anos

FESTA DE SÃO PEDRO

A secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra informou que irá realizar, em 29 de junho, a festa de São Pedro. Mais informações sobre atrações e local ainda não foram divulgados.

Em Vitória, a “Festa de São Pedro” será de 1 a 3 de julho na Praça do Papa. O evento encontra-se em fase de fechamento de programação. A festa contará com atrações musicais e uma grande área de alimentação.

Serviço

Festa de São Pedro

Atrações: Não divulgado

Não divulgado Local: Serra (não divulgado) / Vitória - Praça do Papa, na Enseada do Suá

Serra (não divulgado) / Vitória - Praça do Papa, na Enseada do Suá Data: Serra - 29 de junho / Vitória - 1 a 3 de julho

Serra - 29 de junho / Vitória - 1 a 3 de julho Horário: Não divulgado

ARRAIÁ UP - ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR

Sabe aquele clima de festa de escola? Então se prepara para o Arraiá do Ensino Médio e Pré-Vestibular do UP. O evento terá os shows de Breno & Bernardo, DJ Koreia e DJ Sheep. Além de concurso para premiar a melhor caracterização e barraquinhas com comidas típicas.

Serviço

Arraiá UP - Ensino Médio e Pré-Vestibular

Atrações : Música com Breno & Bernardo, DJ Koreia e DJ Sheep, concurso de melhor caracterização e barraquinhas com comidas típicas

: Música com Breno & Bernardo, DJ Koreia e DJ Sheep, concurso de melhor caracterização e barraquinhas com comidas típicas Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória

Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória Data: 09 de julho

09 de julho Horário: 20h

20h Valor: R$ 40 (individual, 2º lote)

R$ 40 (individual, 2º lote) Pontos de venda: Le Billet

FORRÓ DA VILA

Lua cheia, mar e muito arrasta-pé. No dia 13 de agosto, o Forró da Vila vai reunir o melhor do forró capixaba na Casa Píer, na Serra. Durante o pôr do sol, a música fica por conta dos “Os Maxuiba”, com um forró raiz. Ao nascer da Lua, “Os 3 Capixabas” dão continuidade ao arrasta-pé e, aos intervalos, o Dj Alexis Cunha garante a festa.