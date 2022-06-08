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Para a família

Festival reúne shows, cinema, food park e área kids na Serra

Cinema Edição Namorados terá ainda pipoca para quem acompanhar as exibições de filmes como "Nasce Uma Estrela" e "A Bela e a Fera". Entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 17:34

Filmes Nasce Uma Estrela, A Bela e a Fera e Sr. e Sra. Smith estão na programação do Festival de Cinema Edição Namorados
Filmes Nasce Uma Estrela, A Bela e a Fera e Sr. e Sra. Smith estão na programação do Festival de Cinema Edição Namorados Crédito: Divulgação
Quem não gosta de cinema, ainda mais quando é de graça? Quando junta comida, boa música e espaço para as crianças curtirem, fica melhor ainda. Essa é a proposta do Festival de Cinema Edição Namorados, que acontece de sexta (10) a domingo (12), no Shopping Mestre Álvaro, sempre a partir das 17h. A entrada é gratuita.
A área externa do centro de compras será transformada num cinema ao ar livre, com cadeiras de cinema e telão para a exibição dos filmes escolhidos pelo público. Haverá ainda distribuição de pipoca para a galera acompanhar filmes como "Nasce Uma Estrela" e "A Bela e a Fera". As sessões acontecem às 19h.
No espaço, também será instalado um food park com diversas opções de food trucks de comidas e bebida para do público, além de área kids para as crianças. Está achando pouco? No sábado (11) e domingo (12), o evento ainda será encerrado com shows de artistas capixabas: Saulo Simonassi se apresenta no primeiro dia e a Orqustra Ammor encerra o evento.
Para a gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, a expectativa é de que um grande público possa aproveitar o evento. “Nós já implementamos um calendário fixo com atividades de lazer para diferentes públicos, que é um grande sucesso. Nossa ideia é trazer cada vez mais opções de lazer e entretenimento de qualidade para toda a família e o Festival de Cinema é uma dessas realizações. Esperamos que todos possam aproveitar um Dia dos Namorados muito divertido por aqui”, destaca.

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SERVIÇO:

  • FESTIVAL DE CINEMA EDIÇÃO NAMORADOS
  • Com cinema ao ar livre, com food park e shows ao vivo
  • Quando: de sexta (10) a domingo (12), a partir das 17h
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO:

  • Sexta (10/06)
  • 17h às 22h - Food Park e área kids
  • 19h às 21h – Filme Sr. e Sra Smith

  • Sábado (11/06)
  • 17h às 22h – Food Park e área kids
  • 18h às 20h – Filme Nasce Uma Estrela
  • 20h às 22h – Show com Saulo Simonassi

  • Domingo (12/06)
  • 17h às 22h – Food Park
  • 18h às 20h – Filme A Bela e a Fera
  • 20h às 21h – Show com Orquestra AMMOR

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