Festival reúne shows, cinema, food park e área kids na Serra

Filmes Nasce Uma Estrela, A Bela e a Fera e Sr. e Sra. Smith estão na programação do Festival de Cinema Edição Namorados Crédito: Divulgação

Quem não gosta de cinema, ainda mais quando é de graça? Quando junta comida, boa música e espaço para as crianças curtirem, fica melhor ainda. Essa é a proposta do Festival de Cinema Edição Namorados, que acontece de sexta (10) a domingo (12), no Shopping Mestre Álvaro, sempre a partir das 17h. A entrada é gratuita.

A área externa do centro de compras será transformada num cinema ao ar livre, com cadeiras de cinema e telão para a exibição dos filmes escolhidos pelo público. Haverá ainda distribuição de pipoca para a galera acompanhar filmes como "Nasce Uma Estrela" e "A Bela e a Fera". As sessões acontecem às 19h.

No espaço, também será instalado um food park com diversas opções de food trucks de comidas e bebida para do público, além de área kids para as crianças. Está achando pouco? No sábado (11) e domingo (12), o evento ainda será encerrado com shows de artistas capixabas: Saulo Simonassi se apresenta no primeiro dia e a Orqustra Ammor encerra o evento.

Para a gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, a expectativa é de que um grande público possa aproveitar o evento. “Nós já implementamos um calendário fixo com atividades de lazer para diferentes públicos, que é um grande sucesso. Nossa ideia é trazer cada vez mais opções de lazer e entretenimento de qualidade para toda a família e o Festival de Cinema é uma dessas realizações. Esperamos que todos possam aproveitar um Dia dos Namorados muito divertido por aqui”, destaca.

SERVIÇO:

FESTIVAL DE CINEMA EDIÇÃO NAMORADOS

Com cinema ao ar livre, com food park e shows ao vivo



Quando: de sexta (10) a domingo (12), a partir das 17h



de sexta (10) a domingo (12), a partir das 17h Onde: Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3

Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3 Entrada franca

PROGRAMAÇÃO: