Vitória: Mundo Bita e Guns N’ Roses em ritmo sinfônico animam o Dia dos Namorados

Mundo Bita Sinfônico: concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Daniel Ebendinger / Divulgação

O Dia dos Namorados pode ser curtido em família. Sim, a Orquestra Petrobras Sinfônica realiza dois concertos na data para embalar os recém-apaixonados e os casais com filhos. O primeiro é o Mundo Bita Sinfônico, reunindo a música clássica com a animação infantil, e o segundo é o Guns N’ Roses Sinfônico, dando nova roupagem aos hits da banda de Axl Rose e Slash. As apresentações acontecem neste domingo (12), no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória, às 15h30 e 19h30, respectivamente.

Os concertos fazem parte das comemorações dos 35 anos de patrocínio da Petrobras e contam com ingressos que vão de R$ 20 a R$ 80. Eles estão à venda no site Sympla.

A Orquestra Petrobras Sinfônica tem como uma de suas premissas a democratização da música de concerto para o maior número de pessoas, e vem realizando ações com esse objetivo desde sua fundação. Ainda em 2016, a orquestra incluiu no seu repertório concertos populares com releituras sinfônicas de artistas e bandas como Los Hermanos, Metallica, Pink Floyd, Michael Jackson, Coldplay e, mais recentemente, Guns N’ Roses.

“Após um longo período de isolamento social, estamos ansiosos para o reencontro com o público na Turnê 2022. É uma troca essencial para nós, artistas”, conta o maestro Felipe Prazeres, que vai reger os concertos.

“Durante a pandemia, a Orquestra realizou turnês e diversos concertos online. Foi um grande aprendizado. Mas nada se compara à sensação de estar junto ao público. Estamos muito felizes!”, completa.

Guns N' Roses Sinfônico: concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Daniel Ebendinger / Divulgação

Após os concertos em Vitória, a orquestra segue para Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), encerrando a temporada no dia 17 de julho.

MUNDO BITA SINFÔNICO

Em Mundo Bita Sinfônico, a Orquestra Petrobras Sinfônica leva a Vitória toca com 15 canções com arranjos sinfônicos de sucessos como “Fazendinha”, “Viajar pelo Safari” e “Trem das Estações”, assinados por Ivan Zandonade. Os sons dos bichos, o apito do trem e outros efeitos característicos das músicas do Mundo Bita foram recriados com os próprios instrumentos da orquestra. Valorizar cada instrumento e sua interação com os diversos naipes foi um dos propósitos desse conjunto de arranjos.

“Foi uma honra criar arranjos para as lindas e delicadas canções do Chaps Melo, criador do Mundo Bita, um sucesso entre as crianças, papais e mamães. Acredito que para muitas famílias este concerta seja a primeira experiência com o fascinante mundo dos timbres de uma orquestra”, conta Zandonade.

A parceria entre a Orquestra e o Mundo Bita teve início em 2020 e vem se desdobrando em projetos plurais, como o lançamento do álbum e dos videoclipes das canções “Fundo do Mar” e “Fazendinha”.

“Com esse concerto voltado para o público infantil, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta mais uma faceta. Nossa essência é a música de concerto, mas não precisamos estar necessariamente presos a um estilo. Somos uma orquestra que se destaca por mostrar outros lados e tocar diversos repertórios que alcançam públicos distintos”, explica Felipe Prazeres. “Ao mesmo tempo em que as crianças se divertem, cantam e dançam, elas são apresentadas desde cedo ao universo de uma orquestra sinfônica”, acrescenta.

GUNS N’ ROSES SINFÔNICO

No concerto Guns N' Roses Sinfônico, sucessos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine” e “Patience” são embalados por violinos elétricos no lugar dos solos de guitarra, mostrando que a música clássica casa muito bem com o rock. Ricardo Amado, violinista da orquestra, é um dos destaques desse concerto.

Ele investiu tempo e estudo para fazer com que seu violino elétrico atingisse os efeitos das guitarras de Slash, músico do Guns. “A intenção é fazer com que o público sinta a presença dos solos de Slash, acompanhado por uma super orquestra”, revela Ricardo.

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