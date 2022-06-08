The Fevers realiza série de shows no ES até 30 de julho

Os The Fevers se apresentam sábado, no Recreio dos Olhos, em Vitória Crédito: Vinícius Giffoni

Eles estão frenéticos! Com o pé acelerado na estrada, os "meninos" do The Fevers se preparam para uma maratona de shows no Espírito Santo. O primeiro deles acontece neste sábado (11), em Vitória, no Clube Recreio dos Olhos, promovendo uma noite especial para o Dia dos Namorados.

Em junho, no dia 25, ainda rola uma performance gratuita em Piúma, na Festa do Pescador. Em julho, por sua vez, a rapaziada - comemorando 57 anos de carreira em 2022 - marca presença em Guarapari, no dia 22, e fazem duas apresentações em Vila Velha, ambas no dia 30, sendo uma no Centro de Convenções e outro no tradicional Clube Arci. Ah, sim, em maio rolou uma performance em Cachoeiro de Itapemirim. Haja fôlego!

Portanto, soa como pleonasmo dizer que o público capixaba tem um espaço cativo no coração da banda, especialmente neste momento de retomada dos shows presenciais.

"O Estado tem uma importância 'capital' para a gente. Sempre fomos recebidos com muito carinho e aceitação, especialmente porque temos um público fiel. Estamos superfelizes de voltar com força total", garante, empolgado, o vocalista Luiz Claudio, que compõe a banda ao lado de Liebert (baixo), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal).

Falar de The Fevers é relembrar sucessos que marcaram gerações dos anos 1960 a 1980, como "Agora eu Sei", "Cândida", "Mar de Rosas", "Vem me Ajudar", "Elas por Elas" e "Guerra dos Sexos", só para citar as faixas mais icônicas.

"Vai ser uma apresentação do Dia dos Namorados, portanto, estamos preparando alguns elementos especiais e valorizando algumas de nossas músicas mais românticas. Mas não adianta, em todas as apresentações, a gente não deixa de tocar os sucessos, principalmente "Agora eu Sei", "Cândida", "Mar de Rosa" e "Vem me Ajudar". O público não deixa de pedir", brinca Luiz Claudio, sem esconder o orgulho do reconhecimento de um trabalho bem feito.

A última vez que conversamos com a banda, eles estavam se preparando para apresentar sua primeira live, em meados de 2020 . Não custa nada perguntar como foi a experiência e se as apresentações virtuais reverberaram na carreira dos artistas.

"As lives, naquela época, tiveram uma função primordial, pois nos mantiveram presentes na vida do público, especialmente porque mostrava uma banda ativa, trabalhando. Mas, houve um plus: elas elevaram nosso engajamento nas redes sociais, dando um impulso fantástico. Cada vez mais, vemos as redes como uma ferramenta importante para o avanço da carreira", detalha. Em tempo: atualmente, O The Fevers conta com quase 200 mil inscritos em seu canal do YouTube , com índices que não param de crescer.

RENOVAÇÃO

Engana-se quem pensa que o avanço da internet foi o maior responsável pela renovação de público, e de fãs, do The Fevers. "Essa renovação (de público) sempre existiu. Temos fãs bem mais jovens do que a gente, que falam que aprenderam a apreciar nossas músicas através dos pais ou dos avós. Isso sempre ajudou a banda a se manter no auge, ativa".

Por falar em atividade, o The Fevers relança na próxima semana mais um de seus sucessos, "A Gente Era Feliz e não Sabia", lançada na década de 1990, com direito a uma nova roupagem e um clipe novinho em folha.

"A faixa foi gravada originalmente em 1995. Naquela época, havia um clima nostálgico pois a composição remetia ao início do rock, como também aos primórdios da nossa carreira", explica Luiz, contextualizando a música para os tempos atuais.

"É uma espécie de resgate - em rock and roll pesado - do tempo que 'perdemos' com a pandemia da Covid-19. O que a gente quer dizer com a música é: 'éramos felizes e não sabíamos'. Houve esse transporte para esses tempos difíceis que estamos vivendo", aponta o artista.

Como dissemos no início do texto, a ordem no The Fevers é seguir firme na maratona de comemoração dos 57 anos de carreira. "Temos guardado músicas inéditas e estamos avaliando a possibilidade de novos lançamentos, mas o principal plano é continuar fazendo o que sempre fizemos: ir para a estrada, levar alegria e diversão para pessoas de todo o país e do exterior. É o que amamos fazer, agora com muito mais vontade, pique e garra", complementa.

NOITE ESPECIAL DO DIA DOS NAMORADOS

CONVIDADOS: The Fevers, Gérson Lano e Banda Fortsom

The Fevers, Gérson Lano e Banda Fortsom QUANDO: Sábado (21), a partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória

Sábado (21), a partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória INGRESSOS: Mesa com quatro lugares/1º lote/Meia-entrada, R$ 150, e Individual Pista/1º Lote/Meia-entrada, R$ 40

Mesa com quatro lugares/1º lote/Meia-entrada, R$ 150, e Individual Pista/1º Lote/Meia-entrada, R$ 40 ONDE COMPRAR: À venda na internet

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