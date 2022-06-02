Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Jesus Vida Verão chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês
Gospel

Jesus Vida Verão chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês

Evento gospel realiza edições nos três municípios nos dias 4, 11 e 18 de junho, respectivamente. Fernanda Brum e Marcelo Paes estão entre as atrações
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 15:08

Fernanda Brum
Fernanda Brum será atração em Guarapari e Cariacica Crédito: Instagram/@brumfernanda
Como anunciado em maio por HZ, o Jesus Vida Verão começa a sua expansão neste fim de semana. O tradicional evento gospel das areias de Vila Velha chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês. Diferente da versão canela-verde, que teve três dias, as demais edições serão realizadas em um único dia, cada.
A "turnê" começa neste sábado (4), com shows de Fernanda Brum e Maurício Paes, na Praça de Eventos da Praia do Morro, a partir das 19h30. O tema é o mesmo que levou milhares de pessoas as areias de Itapuã, Vila Velha, em maio deste ano, “Em todo o tempo é tempo de adorar”. A expectativa é ter 15 mil pessoas acompanhando os shows e louvando.
"Após o difícil período que todos nós passamos, o Jesus Vida Verão de 2022 tem a missão de levar adoração, louvor e esperança há pessoas de outros municípios do Estado, não somente de Vila Velha. Temos que celebrar a Deus livremente e comemorar a vitória sobre a pandemia", declara o Pr Evaldo Carlos, coordenador geral do Jesus Vida Verão.
Assim, o JVV contará com mais três edições neste ano após a deste sábado (4). Na sequência da edição de Guarapari, o evento segue para Viana. Quem vai junto é Maurício Paes, que será atração do evento junto com o Ministério Casa Worship, no dia 11 de junho.
A edição de Viana acontecerá no estacionamento atrás do Extrabom, próximo a entrada de Marcílio de Noronha, a partir das 19h30.
Repetindo o line-up de Guarapari, a edição de Cariacica será no dia 18 de junho com Fernanda Brum e Maurício Paes. Eles se apresentam a partir das 19h30, num palco montado em frente à Prefeitura de Cariacica.
Encerrando a turnê, o Jesus Vida Verão chegará a Afonso Claudio no dia 6 de agosto. O local ainda não foi divulgado, mas as atrações serão Anderson Freire e Maurício Paes.

JESUS VIDA VERÃO 2022

  • GUARAPARI
  • Quando: sábado (4 de junho), a partir das 19h30
  • Atrações: Fernanda Brum e Maurício Paes
  • Onde: Praça de Eventos da Praia do Morro
  • Gratuito

  • VIANA
  • Quando: 11 de junho, a partir das 19h30
  • Atrações: Ministério Casa Worship e Maurício Paes
  • Onde: Estacionamento atrás do Extrabom, na entrada de Marcílio de Noronha
  • Gratuito

  • CARIACICA
  • Quando: 18 de junho, a partir das 19h30
  • Atrações: Fernanda Brum e Maurício Paes
  • Onde: em frente da Prefeitura de Cariacica
  • Gratuito

  • AFONSO CLÁUDIO
  • Quando: 4 de agosto
  • Atrações: Anderson Freire e Maurício Paes
  • Gratuito

Veja Também

Jesus Vida Verão terá edições em Guarapari, Viana e Afonso Cláudio

Jesus Vida Verão: "1º evento que o Theozinho vai ver o papai cantando", diz Samuel Messias

Mario Gomes presta queixa por conta de meme de Jesus em prova de filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Afonso Cláudio Cariacica Cultura Guarapari Jesus Vida Verão Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados