Jesus Vida Verão chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês

Como anunciado em maio por HZ, o Jesus Vida Verão começa a sua expansão neste fim de semana. O tradicional evento gospel das areias de Vila Velha chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês. Diferente da versão canela-verde, que teve três dias, as demais edições serão realizadas em um único dia, cada.
A "turnê" começa neste sábado (4), com shows de Fernanda Brum e Maurício Paes, na Praça de Eventos da Praia do Morro, a partir das 19h30. O tema é o mesmo que levou milhares de pessoas as areias de Itapuã, Vila Velha, em maio deste ano, “Em todo o tempo é tempo de adorar”. A expectativa é ter 15 mil pessoas acompanhando os shows e louvando.
"Após o difícil período que todos nós passamos, o Jesus Vida Verão de 2022 tem a missão de levar adoração, louvor e esperança há pessoas de outros municípios do Estado, não somente de Vila Velha. Temos que celebrar a Deus livremente e comemorar a vitória sobre a pandemia", declara o Pr Evaldo Carlos, coordenador geral do Jesus Vida Verão.
Assim, o JVV contará com mais três edições neste ano após a deste sábado (4). Na sequência da edição de Guarapari, o evento segue para Viana. Quem vai junto é Maurício Paes, que será atração do evento junto com o Ministério Casa Worship, no dia 11 de junho.
A edição de Viana acontecerá no estacionamento atrás do Extrabom, próximo a entrada de Marcílio de Noronha, a partir das 19h30.
Repetindo o line-up de Guarapari, a edição de Cariacica será no dia 18 de junho com Fernanda Brum e Maurício Paes. Eles se apresentam a partir das 19h30, num palco montado em frente à Prefeitura de Cariacica.
Encerrando a turnê, o Jesus Vida Verão chegará a Afonso Claudio no dia 6 de agosto. O local ainda não foi divulgado, mas as atrações serão Anderson Freire e Maurício Paes.
JESUS VIDA VERÃO 2022
- GUARAPARI
- Quando: sábado (4 de junho), a partir das 19h30
- Atrações: Fernanda Brum e Maurício Paes
- Onde: Praça de Eventos da Praia do Morro
- Gratuito
- VIANA
- Quando: 11 de junho, a partir das 19h30
- Atrações: Ministério Casa Worship e Maurício Paes
- Onde: Estacionamento atrás do Extrabom, na entrada de Marcílio de Noronha
- Gratuito
- CARIACICA
- Quando: 18 de junho, a partir das 19h30
- Atrações: Fernanda Brum e Maurício Paes
- Onde: em frente da Prefeitura de Cariacica
- Gratuito
- AFONSO CLÁUDIO
- Quando: 4 de agosto
- Atrações: Anderson Freire e Maurício Paes
- Gratuito