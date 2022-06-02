Jesus Vida Verão chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês

Fernanda Brum será atração em Guarapari e Cariacica Crédito: Instagram/@brumfernanda

Como anunciado em maio por HZ, o Jesus Vida Verão começa a sua expansão neste fim de semana. O tradicional evento gospel das areias de Vila Velha chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês. Diferente da versão canela-verde, que teve três dias, as demais edições serão realizadas em um único dia, cada.

A "turnê" começa neste sábado (4), com shows de Fernanda Brum e Maurício Paes, na Praça de Eventos da Praia do Morro, a partir das 19h30. O tema é o mesmo que levou milhares de pessoas as areias de Itapuã, Vila Velha, em maio deste ano, “Em todo o tempo é tempo de adorar”. A expectativa é ter 15 mil pessoas acompanhando os shows e louvando.

"Após o difícil período que todos nós passamos, o Jesus Vida Verão de 2022 tem a missão de levar adoração, louvor e esperança há pessoas de outros municípios do Estado, não somente de Vila Velha. Temos que celebrar a Deus livremente e comemorar a vitória sobre a pandemia", declara o Pr Evaldo Carlos, coordenador geral do Jesus Vida Verão.

Assim, o JVV contará com mais três edições neste ano após a deste sábado (4). Na sequência da edição de Guarapari, o evento segue para Viana. Quem vai junto é Maurício Paes, que será atração do evento junto com o Ministério Casa Worship, no dia 11 de junho.

A edição de Viana acontecerá no estacionamento atrás do Extrabom, próximo a entrada de Marcílio de Noronha, a partir das 19h30.

Repetindo o line-up de Guarapari, a edição de Cariacica será no dia 18 de junho com Fernanda Brum e Maurício Paes. Eles se apresentam a partir das 19h30, num palco montado em frente à Prefeitura de Cariacica.

Encerrando a turnê, o Jesus Vida Verão chegará a Afonso Claudio no dia 6 de agosto. O local ainda não foi divulgado, mas as atrações serão Anderson Freire e Maurício Paes.

JESUS VIDA VERÃO 2022