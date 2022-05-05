Jesus Vida Verão: "1° evento que o Theozinho vai ver o papai cantando", diz Samuel Messias

Samuel Messias posa com o filho, Theo Messias, e a esposa, Larissa Araújo Crédito: Instagram/@larissadearaujo_

No Intagram, Samuel anunciou sua apresentação com a participação especial de Theo, seu filho com Larissa de Araújo. Nos stories, ele contou que esta será a primeira vez que o primogênito, de sete meses, assistirá a uma apresentação sua presencialmente.

"Pessoal, já estou em Vila Velha. E hoje teremos o Jesus Vida Verão e vai ser o primeiro evento que o Theozinho vai ver o papai cantando", disse.

Por sinal, esta será a primeira vez que Samuel se apresenta no evento maior evento gospel de praia do Brasil. No show, sucessos como "Você Não Vai Parar", "Todavia Me Alegrarei", "Os Planos de Deus" e "Gerado no Altar" são esperados pelo público.

Segundo o pastor Evaldo Carlos, a retomada presencial do evento torna o Jesus Vida Verão 2022 especial. "A expectativa está muito grande porque estamos fazendo uma retomada do evento depois da pandemia. Será um momento especial pela retomada, já que estamos há quase um ano e meio sem a realização presencial, e de gratidão por termos vencido esta etapa da pandemia", inicia o pastor.

De acordo com o pastor, são esperadas 20 mil pessoas por dia. "Neste ano, vem cantores que nunca vieram como Samuel Messias, Paulo Neto, Midian Lima e o Casa Worship. Por ser a primeira vez deles por aqui, nossa expectativa é que o público venha, participe, celebre e se alegre com a família".

Evaldo finaliza pedindo que os presentes levem um quilo de alimento não perecível para ser doado a instituições de caridade.

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