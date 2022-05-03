Jesus Vida Verão começa quinta com shows de Bruna Karla e Paulo Neto na programação

A cantora Bruna Karla Crédito: Instagram/@brunakarla

Pelo segundo ano consecutivo sem ser realizado no mês de janeiro, o Jesus Vida Verão (JVV) volta a ocupar as areias da Praia e Itapoã, em Vila Velha. A partir desta quinta-feira (5), o palco montado na altura da Av. Jair de Andrade vai receber os shows de Bruna Karla, Gabriela Rocha, Paulo Neto, Samuel Messias, Casa Worship e Midian Lima. Durante os três dias, as apresentações começam a partir das 19h.

Neste ano, alguns fiéis podem curtir todos os bastidores do evento e assistir aos shows diretamente do palco. Tudo porque o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o JVV, está sorteando 15 acessos ao backstage. Destes, três poderão conferir tudo no palco. O sorteio acontece no Instagram do pastor nesta quarta-feira (4). Saiba como participar aqui

"A expectativa está muito grande porque estamos fazendo uma retomada do evento depois da pandemia. Será um momento especial pela retomada, já que estamos há quase um ano e meio sem a realização presencial, e de gratidão por termos vencido esta etapa da pandemia", inicia o pastor.

Segundo Evaldo, são esperadas 20 mil pessoas por dia. "Neste ano, vem cantores que nunca vieram como Samuel Messias, Paulo Neto, Midian Lima e o Casa Worship. Por ser a primeira vez deles por aqui, nossa expectativa é que o público venha, participe, celebre e se alegre com a família".

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