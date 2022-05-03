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Vila Velha

Jesus Vida Verão começa quinta com shows de Bruna Karla e Paulo Neto na programação

Evento, que toma conta das areias da Praia de Itapoã, de quinta (5) a sábado (7), terá até sorteio para conferir tudo nos bastidores
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:33

A cantora Bruna Karla
A cantora Bruna Karla Crédito: Instagram/@brunakarla
Pelo segundo ano consecutivo sem ser realizado no mês de janeiro, o Jesus Vida Verão (JVV) volta a ocupar as areias da Praia e Itapoã, em Vila Velha. A partir desta quinta-feira (5), o palco montado na altura da Av. Jair de Andrade vai receber os shows de Bruna Karla, Gabriela Rocha, Paulo Neto, Samuel Messias, Casa Worship e Midian Lima. Durante os três dias, as apresentações começam a partir das 19h.
 Neste ano, alguns fiéis podem curtir todos os bastidores do evento e assistir aos shows diretamente do palco. Tudo porque o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o JVV, está sorteando 15 acessos ao backstage. Destes, três poderão conferir tudo no palco. O sorteio acontece no Instagram do pastor nesta quarta-feira (4). Saiba como participar aqui.
"A expectativa está muito grande porque estamos fazendo uma retomada do evento depois da pandemia. Será um momento especial pela retomada, já que estamos há quase um ano e meio sem a realização presencial, e de gratidão por termos vencido esta etapa da pandemia", inicia o pastor.
Segundo Evaldo, são esperadas 20 mil pessoas por dia. "Neste ano, vem cantores que nunca vieram como Samuel Messias, Paulo Neto, Midian Lima e o Casa Worship. Por ser a primeira vez deles por aqui, nossa expectativa é que o público venha, participe, celebre e se alegre com a família".

SERVIÇO

  • JESUS VIDA VERÃO
  • Quando: de quinta (5) a domingo (7), a partir das 19h
  • Onde: praia de Itapoã, em Vila Velha - na altura da Av. Jair de Andrade
  • Entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO
  • Quinta (5)
  • Samuel Messias
  • Paulo Neto

  • Sexta (6)
  • Midian Lima
  • Bruna Karla

  • Sábado (7)
  • Casa Worship
  • Gabriela Rocha

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