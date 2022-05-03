Obras de restauro do Centro Cultural Carmélia são interrompidas

Centro Cultural Carmélia de Souza Crédito: Vitor Jubini

Por nota, a Setur informou que está tomando as providências necessárias para a rescisão do contrato, bem como a aplicação das penalidades devidas à empresa. Atualmente, o imóvel inaugurado em 1986, por Gérson Camata, abriga a sede da TV Educativa.

“A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) informa que a empresa contratada para execução primeira etapa da obra de reforma do Centro Cultural Carmélia, que contempla manutenção de telhado, forro e limpeza geral interna, não cumpriu cronograma de execução estabelecido, razão pela qual a SETUR está adotando providências para rescisão contratual com a aplicação das penalidades devidas”, diz a primeira parte da nota.

Ainda segundo a Secretaria, um novo projeto complementar está sendo elaborado para envolver a parte elétrica, incêndio, ar condicionado, rede lógica e vídeo monitoramento. Em relação aos serviços não executados em virtude da rescisão contratual, a Setur disse que serão incluídos neste novo projeto.

“Esclarecemos ainda, que encontra-se em curso a elaboração de projetos complementares (elétrica, incêndio, ar condicionado, rede lógica e vídeo monitoramento) referentes às adequações internas e urbanização externa para posterior contratação de reforma geral do Centro Cultural Carmélia, oportunidade em que serão incluídos os serviços de reforma não executados em virtude da rescisão contratual”, afirma a nota da Setur.

"Uma equipe de limpeza esteve presente para trabalhar no jardim, promovendo pequenas melhorias na parte externa. Temos um contrato assinado para o primeiro estágio da reforma (no valor de R$ 700 mil)”, disse a secretária na época.

O QUE MUDA COM A REFORMA

Futuramente, sob a gestão da Secretaria Estadual de Comunicação, o imóvel também será a casa da Rádio Espírito Santo, hoje localizada na Reta da Penha, em Vitória. A ideia é transformar o local em uma espécie de centro de comunicação, abrindo espaço para a cultura.

Além disso, o Teatro José Carlos de Oliveira, que integra o complexo, também será reformado, tornando-se apto a receber eventos culturais, como peças e exibições audiovisuais. Segundo o diretor-presidente da RTV/ES, Igor Pontini, para a reportagem de A Gazeta em outubro de 2021, o local manterá seus 356 lugares.

“Vamos trabalhar a questão da acessibilidade, com espaços para cadeirantes entre os assentos. O palco deve manter seus 1,278 metros. Devemos investir em equipamentos de iluminação, sonorização, projeção e captação de imagens”, disse Pontini na época.

Os camarins e as coxias também passarão por reformas. "O teatro deve ganhar uma sala para acomodação de equipamentos musicais e todo o tratamento acústico deve ser refeito, assim, vamos resolver uma das maiores reclamações dos artistas que se apresentavam no local", explica o gestor, também informando que, na área externa, estão previstos uma cafeteria, banheiros e será feita a separação dos acessos de entrada do teatro e da RTV.