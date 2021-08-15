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Cultura

Primeira reforma do Centro Cultural Carmélia custará R$ 700 mil

De acordo com Lenise Loureiro, Secretária Estadual de Turismo, Governo do ES espera chaves do imóvel, de posse da União, para iniciar obra emergencial

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 02:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

15 ago 2021 às 02:00
Centro Cultural Carmélia Maria de Souza vai abrigar os armazéns da Conab no lugar dos galpões do IBC
Primeira reforma do Centro Cultural Carmélia está orçada em R$ 700 mil Crédito: Vitor Jubini
Um ano após a manifestação dos artistas capixabas em defesa do Centro Cultural Carmélia, que corria o risco de ser transformado em local para armazenamento de sacas de café, o futuro do tradicional aparelho de Vitória, inaugurado em 1986, na gestão Gérson Camata, ainda está em compasso de espera.
Com o imóvel em posse da União, o Governo do Espírito Santo espera receber a cessão do espaço para dar início às obras de restauro. Segundo a Secretária Estadual de Turismo, Lenise Loureiro, as primeiras reformas já estão na planilha de custos da secretaria. De caráter emergencial, elas devem custar cerca de R$ 700 mil, abrangendo o restauro do telhado (para conter infiltrações), da calçada e da parte externa, incluindo o jardim.  
"O caso está nas mãos da Superintendência do Patrimônio da União. Fizemos o pedido de concessão do Carmélia à Brasília. O imóvel estava em posse da Prefeitura de Vitória e retornou para o Governo Federal. Fomos informados que houve um inventário e uma vistoria do local. Pedimos um cuidado e um carinho especial, pois só falta a liberação para começarmos as primeiras reformas", adianta Lenise.
Entramos em contato com a Superintendência do Patrimônio da União, responsável pela cessão, para saber quando o Centro Cultural Carmélia finalmente será repassado ao Governo Estadual ou mesmo de quanto tempo será a concessão do aparelho cultural. O órgão federal, integrante do Ministério da Economia, respondeu através de nota, afirmando ainda não haver prazo para a liberação.
"Os autos do processo referente ao Teatro Carmélia foram encaminhados à Unidade Central da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União para análise da destinação proposta. A deliberação ocorrerá na forma prevista pela Portaria SEDDM/ME nº 7.397, de 24/06/2021. No momento, não obtivemos de Brasília prazo para a apreciação desta cessão".

PLANOS

Enquanto espera o repasse de Brasília, o Governo do Espírito Santo traça planos para o Carmélia Maria de Souza. Atualmente, o imóvel é sede da TV Educativa. Futuramente, sob a gestão da Secretaria Estadual de Comunicação, também abrigará a Rádio Espírito Santo, hoje localizada na Reta da Penha, em Vitória. A ideia é transformar o local em uma espécie de centro de comunicação, também abrindo espaço para a cultura. 

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Cessão do Teatro Carmélia ao Estado só deve ocorrer após eleições

"Em um segundo momento, o Governo do Estado pretende fazer uma reforma mais ampla, para receber a emissora de rádio. O valor estimado da obra é de R$ 5 milhões. O teatro será totalmente reformado e manterá as apresentações culturais. Também desejamos que o espaço seja usado para as transmissões de programas e de lives da TVE e da Rádio Espírito Santo", adianta, sem traçar prazos para a segunda obra.
"O bairro (Mário Cypreste) é uma área estratégica. Com a reforma, além de revitalizá-lo, vamos trabalhar o conceito de comunicação atrelado às atividades culturais. Também vamos atender a um pedido do setor da cultura, que lutou tanto para que o Carmélia continuasse aberto como espaço destinado a apresentações artísticas", complementa. 

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Sem opção ao IBC, Conab descarta usar Carmélia para armazenar grãos

ENTENDA O CASO

Carmélia foi alvo de uma polêmica após a União anunciar que utilizaria o espaço para o armazenamento de grãos da Conab. Medida que seria adotada com o anúncio da venda do atual local de armazenamento, os Galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória. Recentemente, os galpões foram cedidos ao Ifes/ES
Após manifestações da classe cultural capixaba em agosto do ano passado, o superintendente Nacional do Patrimônio da União, Fernando Anton Bispo, informou que o aparelho cultural seria transferido para o Estado. A estimativa, na época, é de que de cessão seria por um prazo entre 10 a 20 anos.
Ato em defesa do Centro Cultural Carmélia realizado no espaço do local, bairro Mario Cypreste, Vitória-ES.
Ato em defesa do Centro Cultural Carmélia realizado no espaço do local, bairro Mario Cypreste, Vitória-ES. Crédito: Vitor Jubini
Meses depois, a novela continuou. O Governo Federal afirmou que o acordo só iria ocorrer após as eleições municipais, realizadas em novembro de 2020.
Na ocasião, o superintendente da SPU-ES, Márcio Furtado, afirmou que o pedido para a formalização da cessão já teria sido apresentada pelo Estado, mas encontrava-se em um impasse temporário. "As cessões de imóveis da União não podem ocorrer durante a fase eleitoral. Logo depois poderemos viabilizar", explicou, na época. Por enquanto, nenhuma outra ação foi efetivamente tomada por parte de Brasília 
A área ocupada pelo Centro Cultural pertence à Conab e, no passado, abrigou o Instituto Brasileiro do Café (IBC). A parte do teatro estava cedida à Prefeitura de Vitória, mas há quase oito anos não é utilizada. A outra parte está em posse do governo estadual, e abriga a TV Educativa (TVE), que buscava outro espaço com o anúncio da retomada do imóvel. Tanto Estado quanto a Prefeitura de Vitória chegaram a ser notificados pela União a deixarem o imóvel.

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