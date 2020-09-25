Cessão do Teatro Carmélia ao Estado só deve ocorrer após eleições

Centro Cultural Carmélia será cedido pela União ao Estado Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o superintendente da SPU-ES, Márcio Furtado, o pedido para a formalização da cessão já foi apresentado pelo Estado, mas encontra um impasse temporário. As cessões de imóveis da União não podem ocorrer durante a fase eleitoral. Logo depois poderemos viabilizar, explica.

A estimativa, segundo Bispo, é de que de cessão seja por um prazo entre 10 a 20 anos. Vamos ter que analisar as questões legais, mas as providências estão sendo tomadas para devolver ao Espírito Santo a possibilidade de ter o desenvolvimento cultural e tirar o imóvel do estado de abandono, com subutilização, desvalorizando o patrimônio que é de todos os brasileiros, destacou.

A área ocupada pelo Centro Cultural pertence à Conab e, no passado, abrigou o Instituto Brasileiro do Café (IBC). A parte do teatro estava cedida à Prefeitura de Vitória, mas há sete anos não é utilizada. A outra parte está em posse do governo estadual, e abriga a TV Educativa (TVE), que buscava outro espaço com o anúncio da retomada do imóvel. Tanto Estado quanto a Prefeitura de Vitória chegaram a ser notificados pela União a deixarem o imóvel.

Teatro Carmélia e a Cultura do abandono

Pelos corredores, restos de antigas exposições ficaram abandonadas no local. Há ainda muito material sendo armazenado, que acabou sendo transformado em um depósito.

GALPÕES DO IBC

Em reunião realizada em agosto, Bispo relatou que seria realizado um estudo para avaliar a cessão de parte dos galpões do IBC, localizado em Jardim da Penha, Vitória, para que seja instalada uma unidade do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Mas a proposta apresentada pelo reitor do Ifes, Jadir Pela, aponta para a utilização de todo o espaço.