Leilão da União no ES inclui casas na Praia do Canto. Conheça os imóveis

Casa localizada na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Dentre os imóveis que vão ser comercializados pela União, no Espírito Santo , estão duas casas localizadas em área nobre de Vitória, a Praia do Canto. Uma delas será vendida em leilão a ser realizado no dia 23 de setembro.

Localizado na Rua José Teixeira, o imóvel tem dois pavimentos e área construída de 363,39 m². Fica em um terreno que tem 980 m². O preço mínimo para a venda é de R$ 2,7 milhões.

A outra casa, localizada também na Praia do Canto, fica na rua Madeira de Freitas, em uma área de 688m². A data do seu leilão foi estimada pela Secretaria de Patrimônio no Estado (SPU-ES) para o mês de outubro. Será vendida por lance mínimo de R$ 1.730.000.

Área localizada às margens da BR 101, na Serra Crédito: Fernando Madeira

GRANDE ÁREAS

Há ainda duas grandes áreas, uma delas localizada na Avenida Vitória, próximo à entrada Faesa. Segundo a SPU-ES, a área tem 2.431 m² e será vendida por lance mínimo de R$ 4,8 milhões. O leilão está marcado para o dia 23 de setembro.

Outra grande área está localizada na Serra, na BR 101, próximo ao cruzamento com a Avenida Eudes Scherrer, rua que dá acesso ao Terminal de Laranjeiras. São 4.500 m², com venda mínima de R$ 1,8 milhão e com leilão estimado para início de 2021.

CAMPO DE FUTEBOL EM SANTA LÚCIA

Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, Vitória. Crédito: Luciney Araújo

Encravado em meio ao bairro Santa Lúcia, em Vitória, está o Campo do Santa Cruz, em Vitória, outra área que será vendida pela União. São 6.635m² que vão ser vendidos por lance mínimo de R$ 6,5 milhões.

A área foi retomada por volta de 2014, após o clube perder a posse por deixar de pagar as taxas de marinha. Uma dívida que, à época, chegava a R$ 614 mil. Foi uma tristeza. Não nos deixaram nem retirar o nosso material do local, conta o treinador Cosme Eduardo Bernardes, que durante décadas manteve no local uma escolinha de futebol do Santa Cruz.

Casas e terrenos que pertencem à União

GALPÕES DO IBC

Outra área à venda são os Galpões do IBC, em Jardim da Penha. O anúncio do seu leilão gerou uma grande polêmica, e a União estuda um projeto de ceder parte do espaço para o Ifes e vender o restante da área.

A área total de 33 mil m² foi anunciada por um lance mínimo de R$ 35 milhões, com edital previsto para o mês de novembro. Também vão ser comercializadas salas comerciais, fazenda, um terreno em Guarapari e galpão em Cachoeiro. Ao todo a União espera uma arrecadação mínima no Estado, com as vendas, de cerca de R$ 60 milhões.

Área localizada na Avenida Vitória, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

LISTA DAS PROPRIEDADES

Aracruz:

Fazenda - 287.000 m² - R$ 2,5 milhões - estimativa de edital: novembro/20

Cachoeiro:

Galpão - 810m² - R$ 540 mil - Leilão marcado para 26 de agosto

Guarapari:

Terrenos - 1.450 m² - R$ 1.050.000 - estimativa de edital: novembro/20

Linhares:

Terreno - 6.000 m² - R$ 2,4 milhões - estimativa de edital: outubro/20

Serra:

Terreno na BR 101 - 4.500 m² - R$ 1.800.000 - estimativa de edital: em 2021

Vitória:

Galpões do IBC em Jardim da Penha - 33.000 m² - R$ 35 milhões - estimativa de edital: novembro/20 (SPU estuda ceder parte da área para o Ifes)

Terreno na Avenida Vitória - 2.431 m² - R$ 4,8 milhões - Leilão marcado para 23 de setembro

Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia - 6.635 m² - R$ 6,5 milhões - estimativa de edital: em 2020

Casa na Praia do Canto (Rua José Teixeira) - 980 m² - R$ 2,7 milhões - Leilão marcado para 23 de setembro

Casa na Praia do Canto - 688 m² - R$ 1.730.000 -estimativa de edital outubro/20

Duas Salas no Centro - 240 m² - R$ 750 mil - estimativa de editall setembro/20

Vila Velha:

Casa na Praia da Costa - 192 m² - R$ 680 mil - vendida