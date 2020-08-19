Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia da Costa

Igreja compra imóvel em leilão da União e vai criar centro de apoio

Trata-se de uma casa, localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, que foi comprada por R$ 680 mil. Parte do dinheiro foi doado por um fiel da igreja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 18:03

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 18:03

Casa comprada por igreja em leilão da União
Casa comprada por igreja em leilão da União Crédito: Arquidiocese de Vitória
A Igreja Católica arrematou em leilão o primeiro imóvel vendido pela União no Estado, de um total de 12 que vão ser comercializados. A compra foi efetuada pela Paróquia do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, que vai transformar a propriedade em um centro de apoio aos necessitados.
Igreja compra imóvel em leilão da União e vai criar centro de apoio
As chaves foram entregues a padre Anderson Gomes na manhã desta quarta-feira (19) pelo superintendente de Patrimônio da União, Márcio Furtado. A propriedade adquirida pela igreja é uma casa, em uma área de 192m², localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, em frente à paróquia. Foi pago um valor de R$ 680 mil.
Segundo padre Anderson Gomes, com a compra será possível realizar o sonho de poder ampliar o serviço social que já é oferecido pela paróquia. Vamos criar prédio voltado a caridade, ampliando nossos trabalhos sociais, relata.

Veja Também

União estuda ceder Teatro Carmélia ao Estado e parte do IBC para o Ifes

Galpões do IBC, campo de futebol: os imóveis que a União colocou à venda no ES

Fiel doa R$ 340 mil para paróquia arrematar imóvel no ES

Segundo ele, profissionais médicos que frequentam a paróquia já fazem atendimento voluntário em dois consultórios que existem na paróquia. A proposta é ampliar este atendimento com a criação do Centro de Apoio Santa Dulce dos Pobres, oferecendo além de atendimento médico e odontológico, também serviços advocatícios. Uma farmácia também funcionará no local.
Há algum tempo a comunidade católica da Praia da Costa já estava de olho em um terreno para expandir o trabalho social da paróquia. A oportunidade surgiu quando foi anunciado, pela Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), o leilão do imóvel que chegou a ser sede do IBGE em Vila Velha.
Antes da compra, por falta de espaço, a proposta era fazer o projeto social em outro bairro de Vila Velha, em Terra Vermelha. Mas já que conseguimos o imóvel em frente a paróquia, foi melhor, observou o padre.

DOAÇÃO DE FIEL VIABILIZA COMPRA

Segundo o padre, a compra foi possível porque um membro da igreja fez a doação de metade do valor a ser pago. Um paroquiano se sensibilizou pela causa, tinha a verba e nos doou metade do valor. O restante foi pago com os recursos da igreja, fruto do dízimo, relatou.
O membro da igreja doou R$ 340 mil, a metade do valor pago pelo imóvel. A paróquia também recebeu a doação do projeto, feita por um arquiteto capixaba. Ela vai observar o que pode ser feito no local, segundo os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Vila Velha, e vai fazer o projeto, logo depois daremos início as obras. Já sabemos que a casa existente no local será demolida, relatou.

VENDA DE IMÓVEIS

No Estado, a União pretende vender um total de 12 imóveis. Além do que foi adquirido pela Igreja Católica, há os Galpões do IBC (que a União estuda ceder uma parte para o Ifes), campo de futebol, salas comerciais, casas e terrenos. A expectativa é de uma arrecadação mínima de R$ 60 milhões.
O leilão para a venda de mais três das propriedades citadas acima já foi marcado. Um deles está previsto para o dia 26 de agosto. Outros dois ocorrem no dia 23 de setembro.

Veja Também

União marca data de leilão para venda de três imóveis no ES

União entrega Cais do Hidroavião para Vitória, mas imóvel fica abandonado

União decidiu retomar Centro Cultural Carmélia após constatar abandono

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados