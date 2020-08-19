Casa comprada por igreja em leilão da União Crédito: Arquidiocese de Vitória

A Igreja Católica arrematou em leilão o primeiro imóvel vendido pela União no Estado, de um total de 12 que vão ser comercializados. A compra foi efetuada pela Paróquia do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, que vai transformar a propriedade em um centro de apoio aos necessitados.

Your browser does not support the audio element. Igreja compra imóvel em leilão da União e vai criar centro de apoio

As chaves foram entregues a padre Anderson Gomes na manhã desta quarta-feira (19) pelo superintendente de Patrimônio da União, Márcio Furtado. A propriedade adquirida pela igreja é uma casa, em uma área de 192m², localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, em frente à paróquia. Foi pago um valor de R$ 680 mil.

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Segundo padre Anderson Gomes, com a compra será possível realizar o sonho de poder ampliar o serviço social que já é oferecido pela paróquia. Vamos criar prédio voltado a caridade, ampliando nossos trabalhos sociais, relata.

Segundo ele, profissionais médicos que frequentam a paróquia já fazem atendimento voluntário em dois consultórios que existem na paróquia. A proposta é ampliar este atendimento com a criação do Centro de Apoio Santa Dulce dos Pobres, oferecendo além de atendimento médico e odontológico, também serviços advocatícios. Uma farmácia também funcionará no local.

Há algum tempo a comunidade católica da Praia da Costa já estava de olho em um terreno para expandir o trabalho social da paróquia. A oportunidade surgiu quando foi anunciado, pela Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), o leilão do imóvel que chegou a ser sede do IBGE em Vila Velha.

Antes da compra, por falta de espaço, a proposta era fazer o projeto social em outro bairro de Vila Velha, em Terra Vermelha. Mas já que conseguimos o imóvel em frente a paróquia, foi melhor, observou o padre.

DOAÇÃO DE FIEL VIABILIZA COMPRA

Segundo o padre, a compra foi possível porque um membro da igreja fez a doação de metade do valor a ser pago. Um paroquiano se sensibilizou pela causa, tinha a verba e nos doou metade do valor. O restante foi pago com os recursos da igreja, fruto do dízimo, relatou.

O membro da igreja doou R$ 340 mil, a metade do valor pago pelo imóvel. A paróquia também recebeu a doação do projeto, feita por um arquiteto capixaba. Ela vai observar o que pode ser feito no local, segundo os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Vila Velha, e vai fazer o projeto, logo depois daremos início as obras. Já sabemos que a casa existente no local será demolida, relatou.

VENDA DE IMÓVEIS

No Estado, a União pretende vender um total de 12 imóveis. Além do que foi adquirido pela Igreja Católica, há os Galpões do IBC (que a União estuda ceder uma parte para o Ifes), campo de futebol, salas comerciais, casas e terrenos. A expectativa é de uma arrecadação mínima de R$ 60 milhões.