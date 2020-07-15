Fiel doa R$ 340 mil para paróquia arrematar imóvel no ES

A igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, não pode reclamar da fidelidade dos seus paroquianos. No final do ano passado, um fiel doou um automóvel (usado) de luxo Camaro
, no valor aproximado de R$ 125 mil, para a reforma da igreja de Santo Antônio, que também pertence à paróquia.
Desta vez, outro generoso membro da comunidade doou R$ 340 mil, metade do valor gasto pela paróquia para arrematar um imóvel em frente ao templo católico, na Rua Quinze de Novembro. O bem foi leiloado pelo governo federal
, cujo valor total foi de R$ 680 mil.
Todo esse dinheiro terá um fim nobre: a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai construir no local, de 360 metros quadrados, o Centro de Apoio Santa Dulce
dos Pobres. “O Centro de Apoio será um braço social da Igreja, onde médicos e dentistas voluntários oferecerão atendimento gratuito aos mais necessitados. Uma farmácia também funcionará no local”, explica o pároco Anderson Gomes
ao site da Arquidiocese de Vitória.
“Ficamos muito alegres em saber que um dos imóveis em questão estava localizado bem em frente à paróquia. A partir daí fomos acompanhando o processo e conseguimos dar a entrada por meio do caução no dia 1º de julho deste ano. Participamos do pregão no dia 6 deste mês e conseguimos a compra do terreno”, comemora André Souza, administrador paroquial adjunto.
Segundo a assessoria de imprensa da Arquidiocese de Vitória
, a obra ainda não tem previsão para começar. Além de centro social, o Centro de Apoio Santa Dulce dos Pobres vai sediar eventos com capacidade maior de público e trabalhos e reuniões das diferentes pastorais da Igreja Católica na Praia da Costa.