Fiel doa R$ 340 mil para paróquia arrematar imóvel no ES

“Ficamos muito alegres em saber que um dos imóveis em questão estava localizado bem em frente à paróquia. A partir daí fomos acompanhando o processo e conseguimos dar a entrada por meio do caução no dia 1º de julho deste ano. Participamos do pregão no dia 6 deste mês e conseguimos a compra do terreno”, comemora André Souza, administrador paroquial adjunto.