Sem comprador no primeiro leilão, casa na Praia do Canto terá desconto de 25%

Após não conseguir realizar o leilão para a venda de uma casa na Praia do Canto, em Vitória, por falta de propostas, a União decidiu anunciar novamente a comercialização do imóvel desta vez com um desconto de 25%.
A casa, localizada na Rua José Teixeira, tem dois pavimentos e área construída de 363,39 m². Fica em um terreno que tem 980 m². O preço mínimo para a venda, anunciado na primeira tentativa de leilão, foi de R$ 2,7 milhões. Embora o novo valor de venda não tenha sido anunciado oficialmente, o desconto representa uma redução no preço inicial de cerca de R$ 675 mil.
Segundo o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), Márcio Furtado, o desconto será aplicado na próxima tentativa de venda do imóvel. O desconto é concedido nas situações em que a primeira tentativa de leilão é deserta, ou seja, não apareceu nenhum interessado na compra, explicou.
Segundo Furtado, ainda não foi definida uma nova data para a venda deste imóvel.
Além desta casa, há outra localizada também na Praia do Canto, na Rua Madeira de Freitas, em uma área de 688 m². A data do seu leilão foi estimada pela Secretaria de Patrimônio no Estado (SPU-ES) para o mês de outubro, mas ainda não foi confirmada. Será vendido por lance mínimo de R$ 1.730.000.
A casa que terá desconto em seu preço de venda faz parte de um conjunto de 12 imóveis que a Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES) está leiloando no Estado. Um deles já foi vendido para a Paróquia do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, por R$ 680 mil, e vai transformar a propriedade em um centro de apoio aos necessitados.
Outra venda aconteceu nesta quarta-feira (23), quando foi leiloado um terreno localizado na Avenida Vitória, com área de 2.431 m². Ele foi comprado pela Bozi Material de Construções, que pretende instalar um centro comercial com até 10 lojas no local.