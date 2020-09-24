Sem comprador no primeiro leilão, casa na Praia do Canto terá desconto de 25%

Novo valor de venda para a casa localizada na Rua José Teixeira, na Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira

A casa, localizada na Rua José Teixeira, tem dois pavimentos e área construída de 363,39 m². Fica em um terreno que tem 980 m². O preço mínimo para a venda, anunciado na primeira tentativa de leilão, foi de R$ 2,7 milhões. Embora o novo valor de venda não tenha sido anunciado oficialmente, o desconto representa uma redução no preço inicial de cerca de R$ 675 mil.

Segundo o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), Márcio Furtado, o desconto será aplicado na próxima tentativa de venda do imóvel. O desconto é concedido nas situações em que a primeira tentativa de leilão é deserta, ou seja, não apareceu nenhum interessado na compra, explicou.

Segundo Furtado, ainda não foi definida uma nova data para a venda deste imóvel.