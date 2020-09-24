União vende terreno na Avenida Vitória e local vai ter centro comercial

Terreno está localizado na Avenida Vitória, em frente a uma faculdade Crédito: Fernando Madeira

O comprador pagou pelo imóvel um valor de R$ 4.850.000. Um total R$ 50 mil mais caro do que o preço mínimo de venda, que havia sido estabelecido em R$ 4,8 milhões. Foi uma ótima venda para a União, assinalou o superintendente da SPU-ES, Márcio Furtado.

A propriedade foi adquirida pela Bozi Material de Construção. Segundo um de seus representantes, o empresário da construção civil Ilson Bozi, a expectativa é de que assim que a documentação do imóvel seja liberada, a empresa inicie os estudos do projeto. A intenção é construir um pequeno mall, com mesanino e com até 10 lojas que tenham em torno de 150 m², explicou.

A expectativa dele é de que as obras sejam iniciadas em três anos. Teremos que fazer os projetos e passar pela aprovação da Prefeitura de Vitória. A estimativa é de investir algo em torno de R$ 15 milhões, disse.

GASTOS E PREJUÍZOS

A propriedade vendida pela União já chegou a abrigar, no passado, a sede da Polícia Federal. Logo após ter a sede demolida, o terreno foi cedido para o Tribunal Regional eleitoral (TRE), em 2011.

Segundo o superintendente da SPU, os planos, naquela ocasião, eram para a construção de uma zona eleitoral e uma almoxarifado. A obra, estimada em R$ 20 milhões, nunca foi realizada por falta de recursos, relatou Márcio.

Mas, em paralelo, para manter o terreno, foram gastos ao longo destes nove anos um total de R$ 800 mil. Com a manutenção do terreno, gastaram com segurança e na realização de projetos um total de R$ 800 mil. Recursos públicos sendo gastos com imóvel que não estava sendo utilizado e com o mercado privado interessado na área, explicou furtado.

A situação da propriedade foi ainda considerada emblemática diante das dificuldades para reaver o imóvel e liberá-lo para a venda. Não foi uma devolução amistosa. Tive que ir ao local, com funcionários da SPU-ES, para promover a quebra do cadeado e colocar uma nova chave, conta Furtado.