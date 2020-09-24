União vende terreno na Avenida Vitória e local vai ter centro comercial

Um pequeno centro comercial com até dez lojas vai ser construído em um terreno localizado na Avenida Vitória, com área de 2.431 m². A propriedade, vendida na tarde desta quarta-feira (23), faz parte de um conjunto de 12 imóveis que a Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES) está leiloando no Estado.
O comprador pagou pelo imóvel um valor de R$ 4.850.000. Um total R$ 50 mil mais caro do que o preço mínimo de venda, que havia sido estabelecido em R$ 4,8 milhões. Foi uma ótima venda para a União, assinalou o superintendente da SPU-ES, Márcio Furtado.
A propriedade foi adquirida pela Bozi Material de Construção. Segundo um de seus representantes, o empresário da construção civil Ilson Bozi, a expectativa é de que assim que a documentação do imóvel seja liberada, a empresa inicie os estudos do projeto. A intenção é construir um pequeno mall, com mesanino e com até 10 lojas que tenham em torno de 150 m², explicou.
A expectativa dele é de que as obras sejam iniciadas em três anos. Teremos que fazer os projetos e passar pela aprovação da Prefeitura de Vitória. A estimativa é de investir algo em torno de R$ 15 milhões, disse.
GASTOS E PREJUÍZOS
A propriedade vendida pela União já chegou a abrigar, no passado, a sede da Polícia Federal. Logo após ter a sede demolida, o terreno foi cedido para o Tribunal Regional eleitoral (TRE), em 2011.
Segundo o superintendente da SPU, os planos, naquela ocasião, eram para a construção de uma zona eleitoral e uma almoxarifado. A obra, estimada em R$ 20 milhões, nunca foi realizada por falta de recursos, relatou Márcio.
Mas, em paralelo, para manter o terreno, foram gastos ao longo destes nove anos um total de R$ 800 mil. Com a manutenção do terreno, gastaram com segurança e na realização de projetos um total de R$ 800 mil. Recursos públicos sendo gastos com imóvel que não estava sendo utilizado e com o mercado privado interessado na área, explicou furtado.
A situação da propriedade foi ainda considerada emblemática diante das dificuldades para reaver o imóvel e liberá-lo para a venda. Não foi uma devolução amistosa. Tive que ir ao local, com funcionários da SPU-ES, para promover a quebra do cadeado e colocar uma nova chave, conta Furtado.
No mês de agosto, uma casa localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, foi vendida para a Igreja Católica por R$ 680 mil. A Paróquia do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, vai transformar a propriedade em um centro de apoio aos necessitados.