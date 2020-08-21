Sem opção ao IBC, Conab descarta usar Carmélia para armazenar grãos

Galpões do IBC em Jardim da Penha. Crédito: Vitor Jubini

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) descartou a ideia de usar o Teatro Carmélia para armazenagem de grãos. Os galpões do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha, Vitória , onde os produtos estão armazenados atualmente, serão leiloados pela União em setembro deste ano. Sem opção ou perspectivas de um novo espaço, o agronegócio capixaba corre o risco de ficar sem um lugar para estocar milho e café na Grande Vitória

A Conab no Espírito Santo busca um novo espaço para armazenagem desde fevereiro, quando foi notificada pela União. A "solução" que vinha sendo estudada pelo governo federal era usar o espaço do Teatro Carmélia, também na Capital capixaba.

"Com relação ao uso do Teatro Carmélia, após vistoria técnica realizada pela companhia, foi verificado que o prédio não possui os requisitos necessários para as operações da estatal. O assunto [o novo local] continua em discussão pela Conab com a superintendência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Espírito Santo para encontrar uma solução que atenda melhor aos interesses de todos os envolvidos" Conab - em nota

Vista aérea do Teatro Carmélia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O espaço do teatro teria a capacidade de armazenar 7 mil toneladas de grãos, volume inferior ao guardado pelos armazéns da Conab em Jardim da Penha (42 mil toneladas). A Conab-ES está em busca de um local um pouco menor que o atual, porém, muito maior do que o teatro. Ele deverá alocar até 30 mil toneladas de grãos.

30 MIL TONELADAS CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM QUE A CONAB-ES BUSCA

"Queremos uma unidade mais moderna, com um silo metálico ao lado de um armazém convencional, para armazenagem de milho, café, feijão, arroz, além das cestas básicas", ressaltou o superintendente regional interino da Conab-ES, Kerley Mesquita de Souza, em entrevista para A Gazeta.

Your browser does not support the video tag.

Até o momento, a companhia não apontou qualquer alternativa ao IBC, o que preocupa quem depende dos serviços que ela oferta. Além da armazenagem de milho e de café, equipamentos para Defesa Civil Nacional e cestas básicas para doar às comunidades quilombolas e indígenas, do Espírito Santo e de parte do Rio de Janeiro, também são guardados no local.

Atualmente, cerca de 500 pequenos produtores fazem parte do Programa de Abastecimento Social, comprando milho direto nos galpões, a chamada Venda em Balcão. Em todo o Estado, são mais de 5 mil produtores cadastrados para esse atendimento.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Atualmente, os grãos da Conab no Estado estão depositados em três centros: Colatina (com capacidade de 72 mil toneladas), Cachoeiro de Itapemirim (30 mil toneladas) e Vitória (42 mil toneladas). A preocupação com a falta de um local para armazenar grãos é ainda maior, porque a localização do armazém é estratégica, pela proximidade do maior produtor de ovos do país, Santa Maria de Jetibá

Outro impacto da mudança para um lugar menor é a redução do volume de armazenagem. De acordo com uma fonte do setor, a armazenagem dos grãos no Teatro Carmélia, por exemplo, só seria suficiente para estocar milho. Isso impediria a recepção de café para a realização de política de controle de preços, como ocorreu em 2013, ou de concentrar os grãos antes da exportação.

O Posto de Serviço de Classificação Vegetal que também fica em Jardim da Penha, neste ano, classificou mais de 40 mil sacas de café que foram exportadas para a Rússia. Os grãos receberam certificado de classificação e laudo da companhia. De acordo com o superintendente regional interino da Conab-ES, Kerley Mesquita de Souza, esse é um dos únicos postos da Conab no país que realiza esse serviço.

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha. Crédito: Vitor Jubini